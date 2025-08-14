Motorola lanzó un smartphone con mucho estilo y que es una verdadera joya.

Motorola sorprendió con el anuncio de The Brilliant Collection, una línea exclusiva que combina la tecnología celular con detalles de lujo gracias a una colaboración con Swarovski, la famosa marca de cristales austriaca. El protagonista de esta colección es el Motorola Razr 60, un teléfono plegable que incorpora 35 cristales Swarovski colocados a mano, entre ellos un cristal central de 26 facetas en la bisagra, que le da un toque único y sofisticado al diseño.

Este Motorola Razr especial presenta un acabado en color Pantone Ice Melt, con una textura que imita cuero acolchado en 3D, y hasta las teclas de volumen cuentan con un diseño inspirado en cristales, buscando transformar el modelo clásico en lo que Motorola llamó “una creación de alta costura”.

Además del teléfono, la colección incluye los Moto Buds Loop, auriculares de oído abierto con tecnología Sound by Bose, también en color Ice Melt y con incrustaciones de cristales Swarovski. Estos auriculares ya habían sido lanzados en otro color como parte de una colaboración previa con Swarovski.

Los Moto Buds Loop están diseñados para ofrecer comodidad durante largas horas, con un formato liviano que se adapta al oído externo y permite escuchar música sin perder contacto con el entorno, una propuesta ideal para quienes buscan calidad sin aislarse completamente.

Motorola destacó que esta colección es solo la primera de varias que planea lanzar, sumando dispositivos bajo conceptos de diseño que combinan tecnología y estilo, describiéndolos como “conjuntos cuidadosamente seleccionados de dispositivos conectados”.

Los productos Motorola disponibles en Argentina

En cuanto a la disponibilidad, la compañía adelantó que tanto el Razr 60 Ice Melt como los Moto Buds Loop en ese mismo tono llegarán próximamente a Argentina, aunque todavía no confirmaron fechas ni precios oficiales. Cabe señalar que The Brilliant Collection tendrá una producción limitada, pero la firma anticipó nuevas colecciones temáticas para el futuro, apostando a fusionar cada vez más la tecnología con el diseño de lujo.

La característica más destacada del nuevo Motorola Razr son los 35 cristales Swarovski colocados manualmente.

Mientras tanto, en el mercado local ya se pueden conseguir otras versiones de los Moto Buds Loop: la versión dorada con cristales Swarovski a $359.999, financiable en hasta 12 cuotas sin interés, y la opción en Pantone Trekking Green sin cristales, a $179.999, con financiación en 6 cuotas sin interés. Ambos modelos se venden en las Motorola Stores y en la web oficial, con envío gratuito a todo el país.