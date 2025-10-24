Formosa, con el changuito más barato: la provincia registra uno de los menores costo del país

En el marco de una crisis económica, que se profundiza por una recesión a nivel nacional, llenar el changuito del supermercado es un desafío para muchas familias. Al respecto, un estudio de la consultora Analytica analizó los datos de septiembre y reveló que la provincia de Formosa es una de las más económicas a la hora de comprar alimentos.

El informe dio cuenta de las grandes diferencias en el costo de la canasta básica alimentaria entre las provincias: el changuito más caro del país corresponde a Santa Cruz, con un valor promedio de $800.594, seguida por otras jurisdicciones patagónicas como Chubut ($790.224), Río Negro ($782.517), Neuquén ($777.616) y Tierra del Fuego ($776.522). La región sur se consolida así como la de mayor presión sobre el gasto familiar en alimentos y bebidas.

En contraste, el ranking de las canastas más accesibles está encabezado por Corrientes ($737.440) y Formosa ($735.817), seguida por Misiones ($732.793), con diferencias de hasta $70.000 respecto a los valores de la Patagonia.

Los mayores aumentos en las distintas provincias

En la comparación mensual, las mayores subas porcentuales se registraron en Río Negro (+3,30%), Neuquén (+2,96%) y Corrientes (+2,94%), mientras que los incrementos más bajos se observaron en Tucumán (+1,44%), La Rioja (+1,2%) y Salta (+1,2%).

En términos absolutos, los aumentos más fuertes se dieron en Neuquén (+$27.602), San Luis (+$25.732) y Río Negro (+$23.561), mientras que los más leves correspondieron a Salta (+$9.195), Misiones (+$8.788) y La Rioja (+$2.336).

Qué productos subieron más

Dentro de la canasta, el aceite de girasol fue el artículo con mayor incremento, con subas del 4% al 9% en casi todas las provincias. El azúcar también mostró aumentos generalizados de entre 1% y 3%, aunque con picos en La Pampa (+4,6%) y Misiones (+8,6%). En cambio, Mendoza registró una baja de -5,4%. Las arvejas en conserva mantuvieron precios estables, salvo en la Patagonia, donde subieron cerca del 3%.

El informe atribuye la dispersión de precios al costo de vida y a las estructuras impositivas provinciales. En la Patagonia, los precios más altos se compensan parcialmente con salarios más elevados: Santa Cruz tiene el segundo salario privado registrado más alto del país después de Neuquén, y el costo del changuito equivale al 15,5% de dos sueldos promedio.

En el NEA, la situación es inversa: los precios más bajos conviven con salarios mucho menores, lo que genera un mayor peso del gasto alimentario sobre los ingresos. En promedio, el costo del changuito representa el 29,6% del ingreso combinado de dos salarios en la región.

Además, la estructura impositiva incide en los precios finales. Por ejemplo, la venta minorista en Corrientes tributa el 2,9% de Ingresos Brutos, mientras que en Chaco la alícuota es del 3,2%, aunque allí el salario promedio es levemente superior.