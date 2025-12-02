Qué hay que decirle a RRHH si no querés ir a las fiestas del trabajo.

Un comunicador y experto en Recursos Humanos publicó un video donde reveló los secretos para que los trabajadores salgan muy bien parados ante una situación muy recurrente: no querer ir a las fiestas de fin de año de las empresas.

Rafael Alonso, experto en RRHH y divulgador de TikTok, publicó un video en el que remarca que las fiestas de fin de año que organizan las empresas no son una obligación y, por ende, cada trabajador puede decidir libremente si asistir o no. "Se acercan las cenas de empresa y te quiero decir algo. Si no te apetece, es mejor que no vayas", exclama el TikToker en su video.

De todas maneras, el influencer remarca que estos eventos suelen ser buenas oportunidades para hacer contactos y estrechar lazos con aquellas personas con las que se comparte tiempo de vida. “Eso no te hace ni antisocial ni mucho menos peor profesional. Tú decides con quién pasas tu tiempo libre”, añadió el experto.

Una reflexión sobre las fiestas de fin de año empresariales

“Así que ya sabes, no vayas. En su lugar, cuídate y cuida tu salud mental”, cerró el divulgador, indicando que estos eventos suelen ser buenos para conocer a los compañeros de trabajo en situaciones extra laborales. Aún así, también expresa que si la relación laboral con tus compañeros no es buena asistir a estos eventos podría ser "contraproducente".