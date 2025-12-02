Yanina Latorre contó nuevos detalles de la pelea entre Wanda Nara y Valentina Cervantes: "Tu marido..."

Yanina Latorre reveló nuevos detalles de la pelea entre Wanda Nara y Valentina Cervantes.

Valentina Cervantes ya no está más en las cocinas de MasterChef Celebrity. Sin embargo, su presunta mala relación con Wanda Nara sigue ocupando un espacio en los diferentes programas de espectáculos, más aún luego del cruce que la conductora tuvo con La Joaqui, así como los nuevos detalles que fueron surgiendo de una rispidez desmentida desde un principio, pero que cada más tiene más asidero.

Yanina Latorre habló al respecto en el programa de radio que conduce en El Observador y reveló más cosas sobre la interna entre ambas figuras. Una que habría comenzado con los aparentes mensajes subidos de tono de la blonda a Enzo Fernández, los cuales el futbolista enseñó a su esposa para desligarse de un eventual conflicto, pero que fue sumando capítulos con el pasar del tiempo.

Yanina Latorre contó nuevos detalles sobre el conflicto entre Wanda Nara y Valentina Cervantes

Mucho se habló respecto a la presunta mala relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes.

"Wanda no estaría tan contenta con Valu. Esto se lo voy a preguntar en persona, porque parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella y Wanda le habría dicho '¿te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó y acá venís con ínfulas de estrella?', porque ella arregló que venía poco tiempo", manifestó primeramente la pareja de Diego Latorre, mencionando al pasar que reemplazará a Maxi López mientras este se ausente de las grabaciones.

Sumado a ello, reparó en que Cervantes había dejado explícito "que se volvía" a Inglaterra pero que "no quería que la echen". "Viste que por ejemplo Tobal arregló que se iba pero la echaron, es un mal plato y te eliminan. Ella no quería que la eliminen, quería retirarse con un buen plato. Y Wanda habría dicho '¿quién sos?'", prosiguió la conductora de Sálvese Quien Pueda.

En esa misma línea, señaló: "Valu la odia porque tenía en el teléfono los mensajes que le mandó Wanda. Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque Enzo le preguntó por un terreno que quería comprar, inchequeable". Finalmente, opinó: "Yo creo que Valu no miente, pero le llenó la cabeza a todo MasterChef con los mensajes. La Joaqui, de armas traer, salta; la ataca Wanda y Valu, muda".