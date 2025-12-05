Monet inmersivo en el Teatro Colón: entradas, precios, dónde comprar y hasta cuándo es

El Teatro Colón ofrecerá una experiencia sensorial única en diciembre: Monet Inmersivo. Se trata de una oportunidad para sumergirse en las obras del creador del impresionismo en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Conocé cómo adquirir las entradas y cuánto salen.

Monet Inmersivo en el Teatro Colón: hasta cuándo está disponible la exposición

La muestra se realizará en el Centro de Experimentación del Teatro Colón desde el 15 de diciembre hasta el 18 de febrero y estará abierta todos los días de 10 a 20. Se trata de una experiencia multisensorial que transportará a los visitantes a las obras del reconocido pintor Claude Monet con la última tecnología. Quienes se acerquen podrán adentrarse a sus obras más emblemáticas en un ambiente único, con música envolvente y una narración que relata la vida y obra del maestro francés.

Las proyecciones en 180 grados harán que el arte cobre vida por fuera de los marcos y transformará cada superficie en un lienzo dinámico, que te transporta a un universo contemplativo y sensorial nunca antes visto.

El recorrido incluye decorados inspirados en los cuadros de Monet para hacerse fotos inolvidables, también habrá cascos realidad virtual, réplicas de los cuadros, explicaciones de sus obras y espacios creativos como mesas de dibujo y salas de proyección que envuelven los sentidos.

La exposición es una revolución digital que redefine la percepción del arte clásico y que ha conquistado millones en todo el mundo. Este verano llega por primera vez al Teatro Colón para fusionar la tradición y modernidad en una experiencia artística que desafía los límites de la percepción.

Cómo comprar las entradas para Monet Inmersivo en el Teatro Colón: cuánto salen

Las entradas para asistir a la muestra de Monet en el Teatro colón (Cerrito 628, Capital Federal) están disponibles en la página oficial de Ticketek. Son ingresos por 15 minutos con un cupo de 30 tickets por horario. El precio de los tickets varía de acuerdo a la edad de la persona: