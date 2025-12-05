Fentanilo adulterado: proponen que cada 13 de mayo se recuerde a las víctimas

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para que cada 13 de mayo se conmemore el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, fecha que recuerda el inicio de la investigación judicial por la muerte al menos 120 personas tras recibir este medicamento contaminado.

“El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”, afirmó Valdés, integrante de la comisión especial investigadora del caso en la Cámara de Diputados, que recientemente dictaminó su informe final.

La iniciativa busca honrar a las víctimas, visibilizar las fallas en los controles y promover políticas públicas de prevención sanitaria, luego de que en mayo de 2025 se conociera la muerte de decenas de pacientes que fueron asistidos con fentanilo contaminado en distintos centros de salud del país. “El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la seguridad farmacológica. Esta tragedia nos dejó al menos 120 víctimas fatales y una herida abierta como sociedad. No puede volver a ocurrir”, señaló Valdés.

Además de su firma, el proyecto cuenta con el apoyo de los diputados Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Daniek Gollán, Florencia Carignano, Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernandez, Carolina Yutrovic, Roxana Monzón, Natalia Zabala Chacur, Pablo Todero, Carolina Gailard, Ramiro Gutierrez y Jorge Romero.

"El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.

El texto recuerda que la investigación del caso reveló "fallas profundas en trazabilidad, vigilancia epidemiológica y control de laboratorios", que impidieron "advertir tempranamente la adulteración del medicamento" por parte de las autoridades. "La Comisión Especial Investigadora del caso -creada por unanimidad de la Cámara- propuso medidas legislativas para mejorar los sistemas de control de medicamentos, auditorías, alertas sanitarias y trazabilidad", agregó

Además, la iniciativa tiene como finalidad hacer lugar a un pedido de familiares de las víctimas de la tragedia, quienes exigen "reformas" para que no vuelva a suceder. "Institucionalizar esta fecha honra ese compromiso y fortalece la responsabilidad del Estado”, añadió.

Qué sucederá cada 13 de mayo

La iniciativa establece que cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y realizar Jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades.

Por otro lado, deberá llevarse a cabo un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias. También prevé la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados.