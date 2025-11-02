Previaje Riojano, Movete con Chachos: el programa que impulsa el turismo y el consumo local en La Rioja

En un contexto nacional de retracción del consumo y dificultades para el sector, el Gobierno de La Rioja puso en marcha una nueva edición del programa Previaje Riojano: Movete con Chachos, con el fin de fortalecer su economía a través del turismo interno.

Los turistas que contraten servicios turísticos en la provincia deberán presentar sus facturas en las oficinas de Internet para Todos, donde se les reintegrará la mitad del monto gastado, hasta un tope de 150.000 pesos, en forma de Chachos. Estos funcionan como un voucher turístico con el mismo valor que la moneda corriente y pueden ser utilizados para pagar servicios de alojamiento, gastronomía, excursiones, transporte y actividades recreativas dentro de la provincia.

El programa funciona desde el 27 de septiembre al 27 de diciembre de 2025, y solo se exije que la reserva de al menos dos noches en el territorio provincial.

De esta manera, el beneficio busca promover el denominado subturismo de cercanía. Es decir, viajes cortos dentro de la región que generan un fuerte impacto en las economías locales. Además, el Gobierno no descarta una prórroga del programa durante la temporada de verano, en caso de que la respuesta del público sea positiva.

Un verano 2026 prometedor para el sector turístico de La Rioja

Desde la Cámara de Turismo de La Rioja destacaron que el programa tiene un doble objetivo: sostener la actividad del sector en los meses de baja demanda y mejorar la transparencia del sistema, y así evitar irregularidades como la doble facturación que se detectaron en experiencias anteriores.

El impacto de las políticas de incentivo turístico en La Rioja fue notable en los últimos años. Durante las ediciones anteriores nacionales del programa PreViaje, la provincia recibió cerca de 48.000 turistas, con una estadía media de 3,5 noches, cuando en 2019 era de apenas 1,9. Además, el Parque Nacional Talampaya registró un incremento del 41,5% en el número de visitantes y superó por primera vez el récord de 100.000 turistas en noviembre de 2022.

Con la nueva edición del Previaje Riojano, la provincia busca consolidar ese crecimiento y continuar con la diversificación de su oferta turística. Los destinos naturales como la Reserva Los Colorados, el Parque Nacional Talampaya y las rutas de astroturismo, cicloturismo y senderismo se suman a una propuesta cultural y gastronómica en expansión, que pretende atraer tanto a turistas nacionales como a viajeros internacionales interesados en experiencias sostenibles y auténticas.

La Rioja, además, invirtió en mejorar la accesibilidad, la señalización y la oferta de servicios en los principales destinos de la provincia, lo que fortalece su posicionamiento dentro del mercado interno argentino. Con "Movete con Chachos", el Gobierno riojano reafirma su compromiso con el turismo como motor de desarrollo local y apostó a un modelo que combina incentivo económico, sostenibilidad y promoción de la identidad provincial.