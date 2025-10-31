"Tenemos la obligación de empatizar con nuestra sociedad": la reflexión de Quintela tras las elecciones nacionales

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó un extenso análisis del escenario político tras las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, en las que su provincia fue unao de las siete jurisdicciones donde se impuso el peronismo, y planteó la necesidad de una autocrítica dentro del movimiento justicialista.

“Muchos ciudadanos decidieron darle un crédito al Presidente por miedo a que el lunes explotara todo”, señaló Quintela durante una entrevista en el programa Políticamente, que se emite por Canal 9 de La Rioja. El mandatario explicó que el “miedo a un lunes negro”, con una posible suba abrupta del dólar y desestabilización financiera, influyó de manera decisiva en los votantes de los grandes centros urbanos, mientras que en las provincias del interior, el peronismo mantuvo su estructura territorial.

En este marco, el gobernador reconoció que el movimiento justicialista debe revisar su mensaje político y su vínculo con la ciudadanía. “Tenemos un voto duro importante, pero hay un sector que migra hacia otra propuesta, y a ellos debemos hablarles”, sostuvo. En esa línea, llamó a “escuchar y reinterpretar lo que la sociedad está demandando”, remarcando que el partido no puede seguir hablándole “solo a los convencidos”.

Con autocrítica, Quintela subrayó que si más de cuatro millones de argentinos votaron por La Libertad Avanza, “eso obliga a reflexionar sobre lo que se está ofreciendo como alternativa de país”. También destacó que el peronismo logró recuperar municipios y departamentos donde había perdido presencia en 2023, aunque subrayó que la Capital riojana sigue siendo el mayor desafío electoral.

“Tenemos que repensar nuestra estrategia y reconstruir una propuesta política y económica que vuelva a incluir a los sectores medios, a los trabajadores y a los jóvenes que hoy se sienten afuera del sistema”, enfatizó.

En paralelo, el mandatario riojano confirmó que mantiene conversaciones con el gobernador bonaerense Axel Kicillof para reagrupar a los gobernadores peronistas y construir un nuevo proyecto de país frente al modelo impulsado por el presidente Javier Milei.

“Estuve conversando con varios gobernadores, especialmente con Axel, y coincidimos en que debemos juntarnos para construir un programa de gobierno que represente un camino distinto al actual”, indicó. Quintela sostuvo que el objetivo es elaborar una propuesta que empatice con la sociedad, capaz de ofrecer una salida “al sufrimiento cruel que está atravesando el pueblo argentino” debido a las políticas económicas y sociales del Gobierno nacional.

Por otra parte, cuestionó la reciente reunión de Milei con los mandatarios provinciales (de la cual La Rioja no fue invitada) y advirtió que la Casa Rosada “está aprovechando el momento político para intentar aprobar las reformas previsional, laboral y fiscal”.

Con la mirada puesta en 2027, Quintela insistió en que el peronismo debe “reconstruir un proyecto nacional de desarrollo, con producción, industria y una clase media fuerte que empuje el crecimiento”.

“Tenemos la obligación de empatizar con nuestra sociedad, de poner en valor el trabajo, la solidaridad y el federalismo”, concluyó el mandatario, marcando así el rumbo de una posible articulación política que busca reorganizar al peronismo desde las provincias y presentar una alternativa competitiva de cara a los próximos años.