Elecciones 2025: tras el escrutinio definitivo, se confirmó que el peronismo le ganó a La Libertad Avanza en La Rioja

La Rioja definió este miércoles por la noche una pulseada electoral reñida hasta el último momento. El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, celebradas el 26 de octubre, confirmó el triunfo del peronismo provincial liderado por el gobernador Ricardo Quintela, que con el frente Federales Defendamos La Rioja superó por 782 votos a La Libertad Avanza (LLA).

Según los resultados oficiales, el espacio de Quintela obtuvo 90.686 votos, mientras que LLA alcanzó 89.804, en unas elecciones donde se renovaban dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, que finalmente quedaron repartidas entre Gabriela Pedrali (Federales) y Gino Visconti (LLA). Cabe destacar que la participación fue del 69,4% sobre un padrón de más de 305.000 electores.

A nivel provincial, La Rioja también renovó 18 de sus 36 bancas legislativas, y si bien el peronismo mantuvo el control de la Legislatura, el nuevo mapa político del Parlamento provincial estará marcado por un equilibrio inédito entre las principales fuerzas, con una primera minoría libertaria y una diversidad de partidos que consolidan una Legislatura más fragmentada.

En el escrutinio general, La Libertad Avanza (LLA) se consolidó como primera minoría, con fuerte presencia en la Capital, mientras que el frente provincial Federales – Defendamos La Rioja y sus aliados retuvieron representación en los departamentos del interior. La distribución de bancas quedó conformada de la siguiente manera: La Libertad Avanza logró cinco escaños, cuatro por el departamento Capital y uno más en disputa en Rosario Vera Peñaloza, pendiente del escrutinio definitivo.

Las palabras de Pedrali tras la victoria

Tras las elecciones legislativas que se desarrollaron el pasado domingo 26 de octubre, la reelecta diputada nacional del Frente Federales Defendamos La Rioja, Gabriela Pedrali analizó el nuevo contexto nacional y local, y su posición en el nuevo mapa político que se erige a partir de diciembre del 2025.

En diálogo con la Riojavirtual Radio, Pedrali valoró las victorias del PJ en los diversos distritos del interior riojano y llamó a reflexionar sobre el triunfo de La Libertad Avanza en la capital riojana: “Estamos escuchando a la ciudadanía riojana, hay cosas que el peronismo debe cambiar”.

Además, la diputada electa agregó: “Ganamos una elección muy reñida, logramos esa ajustada victoria ante un panorama bastante negativo para el peronismo a nivel nacional. Por eso es positivo este triunfo en la provincia”.

Pedrali encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales del PJ, con la cual el oficialismo logró un ajustadísimo triunfo sobre La Libertad Avanza (LLA), que llevaba a Gino Visconti como primer candidato. La diferencia fue de apenas 620 votos. En La Rioja se renovaban dos bancas de diputados en el Congreso de la Nación, una de ellas pertenecía a Pedrali que logró retener la suya mientras que la que era del también peronista Ricardo Herrera ahora quedará en manos del libertario Visconti.