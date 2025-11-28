A pocos días del inicio del receso de verano, las expectativas del sector turístico marplatense son ambivalentes. Mientras que las reservas hoteleras avanzan con cierta lentitud, la demanda de alquileres temporarios —tanto de departamentos como de casas— se mantiene firme. Los turistas, mientras tanto, siguen averiguando cuánto cuesta ir de vacaciones a Mar del Plata.

Según inmobiliarias locales, el incremento interanual promedia el 25%, una suba considerada moderada si se compara con una inflación superior. Aunque esto da previsibilidad al momento de cerrar un alquiler, hay un creciente peso del costo del traslado. Hoy, el gasto en transporte incide directamente en la elección del destino.

Cuánto le sale viajar una persona sola a Mar del Plata

Para quienes viajen sin acompañantes, el transporte más económico sigue siendo el tren (categoría Primera), seguido por los micros más accesibles y, en tercer lugar, el tren Pullman.

Tren Primera (ida y vuelta): $ 76.000

Micro económico: $ 88.000

Tren Pullman: $ 90.000

Micro de mayor confort: $ 123.000

Auto (nafta + peajes): $ 128.000

Avión: $ 286.000

Viaje para dos personas

Con dos pasajeros, el auto es un poco más rentable, ya que el gasto total se mantiene igual, mientras que en otros medios se duplica.

Auto: $ 128.000

Tren Primera: $ 152.000

Micro económico: $ 176.000

Micro Pullman: $ 180.000

Micro Cama Ejecutiva: $ 247.000

Micro categoría superior: $ 320.800

Avión (dos pasajes): $ 572.000

Viaje a Mar del Plata: cuánto paga una familia tipo

Para una pareja con dos hijos que abonan tarifa completa, las diferencias se agrandan y el auto se convierte en la opción más conveniente:

Auto: $ 128.000

Micro económico: $ 350.000

Tren Primera: $ 304.000

Tren Pullman: $ 360.000

Micro de mayor confort: entre $ 492.000 y $640.000

Avión: $ 1.144.000

Temporada 2026 en Mar del Plata: alojamientos y precios

Las plataformas que conectan propietarios con turistas ya publican valores estimados:

Zona Güemes (perfil premium): departamentos con balcón para cuatro personas, desde $ 92.500 por día.

Casas en Punta Mogotes o Bosque Peralta Ramos: $80.000 a $200.000 por noche.

Departamentos para cinco personas: desde $85.000 diarios.

Centro, 4 personas: alrededor de $64.000 por día.

Unidades grandes (más de 5 personas): hasta $ 300.000 la noche.

Alquileres en Mar del Plata: precio de departamentos de 1 y 2 ambientes en enero y febrero

Zona de Mar del Plata* Monoambiente (1 ambiente) – Enero 2026 (por mes) Monoambiente – Febrero 2026 (por mes) 2 ambientes – Enero 2026 (por mes) 2 ambientes – Febrero 2026 (por mes) Centro / Microcentro ~ AR$ 1.200.000 ~ AR$ 1.100.000 ~ AR$ 1.880.000 ~ AR$ 1.720.000 La Perla / La Playa / Zona costera media ~ AR$ 1.300.000 ~ AR$ 1.180.000 ~ AR$ 2.000.000 ~ AR$ 1.830.000 Playa Grande / Playa Sur ~ AR$ 1.400.000 ~ AR$ 1.250.000 ~ AR$ 2.200.000 ~ AR$ 2.000.000 Punta Mogotes / Zona baja / Barrios residenciales periféricos ~ AR$ 1.100.000 ~ AR$ 1.050.000 ~ AR$ 1.750.000 ~ AR$ 1.650.000

Cuánto cuesta una jornada o quincena en el balneario 12

El Balneario 12 ya registra más de 65% de ocupación para enero, con opciones de pago en cuotas. El alquiler de una carpa para seis personas continúa siendo, por persona, más barato que comer en una cadena de comida rápida, lo que vuelve atractiva la estadía diaria en la playa.

Tarifas de enero:

Día (6 personas): $ 80.000

Mes completo: $ 2.000.000

Primera quincena: $ 1.100.000

Segunda quincena: $ 1.200.000

10 días: $ 800.000

Semana: $ 560.000

Estacionamiento diario: $ 15.000

Tarifas de febrero: