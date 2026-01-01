Las aldeas serranas bonaerenses: oasis del tiramisú de frambuesa, minas escondidas y circuitos de trekking nocturnos

En el abanico de opciones turísticas de la provincia de Buenos Aires, dos aldeas serranas se alzan como una escapada de naturaleza, aventura y comida regionales: Barker y Villa Cacique.

Ubicadas a sólo 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, las localidades pertenecientes al partido de Benito Juárez están separadas entre sí por sólo 6 kilómetros, por lo que el intercambio natural, histórico y cultural entre ambas revisten un verdadero punto de interés compartido.

¿Qué hacer en Barker?

Barker, con menos de 1500 habitantes, está emplazada en el sistema de sierras de Tandilia. Se destacaba como un espacio natural para hacer senderismo, mountain bike y cabalgatas.

Se pueden explorar minas abandonadas en la Cuchilla de las Águilas, cuevas como la Gruta Dorada, Oscura, Margarita hacer rappel en paredes de hasta 20 metros.

¿Qué hacer en Villa Cacique?

Con una población que no supera los 3000 habitantes, Villa Cacique se hermana con Barker. Es posible realizar el Circuito de la Tinta, un recorrido de 35 km por caminos de ripio entre sierras y canteras, con bicicleta o caminata o para los más aventureros, trekking nocturno de 14 km por el antiguo tendido ferroviario que conecta con la aldea vecina.

El evento más representativo es la Fiesta Provincial de la Frambuesa que cada febrero ofrece exposición de artesanos y productores, espectáculos en vivo, feria gastronómica (dulces, alfajores, bombones), fogones y actividades para niños.

¿Qué visitar en Villa Cacique - Barker?

Paseo del Cristo de las Sierras

El Circuito ofrece un recorrido por el Vía Crucis. Camino a la cruz donde a través de las 14 (catorce) estaciones, se rememoran los pasos de Jesús camino a la cruz. Un lugar rodeado de naturaleza y una vista panorámica a nuestra Comarca Serrana.

Paseo del Bosque

Este Circuito se caracteriza por su naturaleza y la hermosa vista que el lugar ofrece. Podrán recorrer los bosques mixtos, realizar Avistaje de Aves, hasta llegar al “Punto Panorámico” lugar desde el cual se puede ver el pueblo desde lo alto del bosque.

Paseo Histórico

En este Circuito podrás disfrutar de un recorrido por los lugares históricos y representativos del pueblo, los cuales forman parte del Patrimonio e Identidad cultural.

Estación del Ferrocarril

La estación "Alfredo Fortabat", inaugurada en 1958, lleva el nombre de quién, compra y monta sobre la fábrica de cal, la fábrica de cemento Loma Negra, impulsando y generando el progreso económico de la zona. Hoy funciona allí la Dirección de Turismo.

Plaza principal

Espacio conformado por bellas especies vegetales que desde la década del 60, sirvió como lugar de encuentro de vecinos y trabajadores de los hornos de cal, llamada, posteriormente como plaza "Lorenzo Mendía", en honor y reconocimiento a la labor comunitaria de este vecino de Villa Cacique.

Parroquia Santo Cristo

En 1966, donada por Teodolina Bosch Alvear Santamarina, se construye la Parroquia Santo Cristo, en memoria de su esposo Ramón Santamarina y frente de la Plaza principal que lleva su nombre, luce un pintoresco estilo arquitectónico, con parques en su frente que exhiben hermosas especies vegetales, centro de encuentro de los fieles católicos.

¿Cómo llegar a Barker - Villa Cacique?

Ubicados a unos 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en auto, la opción más directa es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Las Flores, continuar por la Ruta Provincial 30 hacia Tandil y luego empalmar con la Ruta Provincial 74 hasta el acceso a la localidad. El viaje dura entre cinco y seis horas.