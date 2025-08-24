El Chaqueño Palavecino sorprendió con una revelación en sus redes sociales.

El Chaqueño Palavecino emocionó a muchos de los fans del folklore que lo siguen en sus redes sociales al compartir un reconocimiento que recibió esta semana en la provincia de Salta. El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa aseguró estar honrado tras la decisión de un municipio de ponerle su nombre a una calle.

El actual co-jurado de La Voz Argentina en Telefe, junto a Soledad Pastorutti, reveló que en la ciudad de Tartagal le hicieron este homenaje, al que se refirió con orgullo y agradecimiento. "Un homenaje que quedará para siempre. En Tartagal, ciudad donde viví parte de mi vida, inauguraron una calle con mi nombre: 'Chaqueño Palavecino'", comenzó el folklorista.

"Para mí es un gusto y un privilegio inmenso que lleve mi nombre. Es un reconocimiento que me une aún más a mi gente y a mi tierra querida. Gracias al Gobernador de Salta Gustavo Sáenz, al Sr. Intendente de Tartagal Franco Hernandez Berni y a todos los que hicieron posible este gesto que me llena de orgullo y emoción", cerró su posteo el ídolo del folklore. En las imágenes que compartió, se pudo ver al Chaqueño Palavecino en la inauguración de la calle, junto al cartel que reza su nombre.

En el posteo de Instagram del Chaqueño Palavecino muchos fans del folklore se pronunciaron sobre este hito y sostuvieron: "Por supuesto que merecido reconocimiento Chaqueño", "Uno recibe lo que entrega, Chaqueño! Un premio a tu Generosidad" y "Merecido reconocimiento y homenaje en vida Chaqueño, Dios te haga eterno", entre otros mensajes.

Qué dijo el Chaqueño Palavecino sobre FAlklore

"En mi caso, en el caso de la región del Chaco Salteño, las canciones salían de las coplas, las cuartetas, la melodía. Claro, nacía un violinista o alguien agarraba el violín se lo cuidaba porque ese hombre o esa mujer iba a dar alegría, la música es alegría", soltó el folklorista. Y agregó: "Había que cuidarlos porque no había encima, no había academias. Era importante el violín, después yo fui un loco que quería meter bandoneón, guitarra y violín, que lo hice. Ahora ya tengo batería y bajo también".

El Chaqueño Palavecino soltó: "Un encuentro multitudinario, lleno de música, tradición y ese locro sabroso que une a la familia argentina. Fue un gusto enorme cruzarme con Nahuel Pennisi y Los Auténticos Decadentes amigos a los que le tengo un gran cariño y respeto. Gracias Concepción por tanto cariño. ¡Nos volveremos a ver!".