Jorge Rojas anunció el lanzamiento de su propio documental.

El folklore argentino se vio sorprendido por el nuevo anuncio de Jorge Rojas, una de las voces más emblemáticas del género. El artista acaba de estrenar Voy a Abrir Mi Corazón, un documental que acompaña a su más reciente disco homónimo y que celebra sus dos décadas de carrera como solista.

La producción invita a un recorrido íntimo por el universo creativo de Rojas, mostrando el detrás de escena de la grabación de las 11 canciones que componen el álbum. Cada tema refleja una vivencia especial y expone valores como la emoción, el compromiso y el compañerismo. Con imágenes inéditas y relatos personales, el documental revela el proceso artístico y técnico que dio forma a cada obra, desde la primera idea hasta su versión final en el estudio.

Qué dijo Jorge Rojas sobre el lanzamiento de su documental

“Hay tanto detrás de una canción... Cada una tiene su propio vuelo, recorre un camino distinto y puede viajar en el tiempo. Hoy les mostramos solo una parte del trayecto: el inicio y nuestra experiencia. Seguramente, alguna de ellas será parte de la vida de alguien que, al escucharla, pueda sentir y significar algo, por lo que la hará suya”, expresó el ex Nocheros sobre el lanzamiento.

Más que un registro audiovisual, Voy a Abrir Mi Corazón se convierte en una declaración de principios: la música no termina en el estudio, sino que se completa cuando llega a las manos, y al corazón, del público. En paralelo a este estreno, Jorge continúa con su exitosa gira #JRGira20años, que celebra su trayectoria y que tendrá dos noches especiales en Buenos Aires los días 24 y 25 de octubre en el Teatro Gran Rex.