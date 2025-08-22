Sorpresa por la insólita anécdota de Jorge Rojas con el Chaqueño Palavecino: "Lo tiró"

Jorge Rojas contó una divertida historia de cómo introdujo innovaciones en el disco de su tío, el Chaqueño Palavecino, y cómo este reaccionó al escuchar el resultado final. Desde que dejó Los Nocheros para lanzar su carrera solista, hace dos décadas, el artista neuquino sorprendió no solo como cantante, sino también como productor, un rol menos conocido pero fundamental en su trayectoria.

En una ocasión, Jorge Rojas recordó una experiencia particular que tuvo con su tío, Oscar “El Chaqueño” Palavecino, cuando produjo su disco “Chaqueñadas” en 1999. Por entonces, el compositor de "No saber de ti" todavía formaba parte de Los Nocheros y era muy joven. El desafío profesional tuvo un final muy exitoso, pero el camino tuvo un momento inesperado que pocos conocían.

“El primer disco que le produje al Chaqueño era Chaqueñadas, en 1999, yo estaba en Los Nocheros, todavía. Imaginate, yo era chico todavía, y él era el tío Oscar, encima con toda esa impronta de folklore conservador de sombrero, poncho, bombacha y botas”, recordó Jorge entre risas junto a sus hermanos Juan y Lucio, ante Clarín, en una entrevista publicada en 2015.

El desafío estuvo en lograr un equilibrio entre la tradición y la innovación. Jorge le propuso a su tío incorporar elementos poco comunes en el folclore, como un bajo eléctrico y seis voces de violines para enriquecer el sonido. Sin embargo, la reacción del Chaqueño fue inesperada: “Cuando lo tuvimos listo, se lo dimos. Lo escuchó y me lo revoleó por la cabeza… ¡lo tiró, no le gustó al hombre!”.

A pesar del rechazo inicial, el disco salió al mercado tal cual lo produjeron, con Jorge reconocido en los créditos. El responsable del sello discográfico le preguntó a Jorge Rojas si lo lanzaban al mercado y “yo le dije que si lo dejaban tal cual, y no le cambiaban ni una coma, que me dejaran en los créditos como productor. Y así fue, salió tal cual. Empezaron a venderlo a las 12 del mediodía y a las ocho de la noche ya era Disco de Oro, imaginate. Pero al señor seguía sin gustarle”.

Jorge Rojas y el Chaqueño Palavecino compartieron distintos shows este año.

Y el desenlace lo relató a toda carcajada: “Como a las dos semanas, el tío Oscar lo escuchó ya sin tanto prejuicio, algo debía estar bien porque era un éxito en ventas”. Y el día de la presentación, él no concebía un bajo eléctrico en su orquesta, ¡entonces hizo que al bajo lo recubrieran y disimularan con una caja de guitarra criolla!”, cerró entre risas.

Jorge Rojas compartió escenario con otro folklorista: de quién se trató

Jorge Rojas hizo una publicación en su cuenta de Instagram alusiva a lo vivido en una reciente noche de música junto a un colega, famoso dentro del ambiente folklórico argentino. Se trató del festival Morillo Canta por los Niños, llevado a cabo en la localidad de Coronel Juan Solá, en Morillo, Salta.

El festival es organizado por Christian Herrera, folklorista con quien Rojas compartió recientemente el escenario y en un posteo de redes se dio cuenta de lo que sucedió en el momento del dueto. "Entre chacareras, zambas y canciones, el público vivió una noche memorable. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Jorge Rojas cantó junto a Christian Herrera No saber de ti”, comienza el pie de foto de la publicación.

"Jorge felicitó a Christian por su talento, el esfuerzo de organizar esta hermosa fiesta y expresó su alegría de estar en Morillo. Christian le respondió con emoción, agradeciéndole por haberle mostrado el camino junto a Oscar Palavecino, y le dijo: 'Soy tu legado'. Momentos únicos en una noche inolvidable", concluye en posteo hecho por el Instagram del festival, Rojas y Herrera.