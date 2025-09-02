Los Nocheros alegraron a los fans del folklore con una reciente noticia.

Los Nocheros son una de las bandas más emblemáticas del folklore argentino y, desde sus comienzos, no dejan de girar por el país con éxito. De ese modo, se presentarán en Tucumán y recientemente hicieron un posteo en sus redes que alegró a todos aquellos que quieren ir a verlos y no pueden costear sus entradas.

Los intérpretes de canciones como Roja Boca y Entre la Tierra y el Cielo harán un sorteo de entradas para su inminente recital en el teatro Mercedes Sosa. En una publicación de Instagram hecha en conjunto con la cuenta del humorista tucumano Oficial Gordillo, Los Nocheros les indicaron a sus fans qué hacer para participar de la competencia.

"Atención Tucumán. Vienen Los Nocheros y sorteamos entradas. Se sortean dos entradas y para participar seguí los siguientes pasos obligatorios: seguir a Los Nocheros, darle me gusta a este vídeo, mencionar a 1 amigo/a (en los comentarios con el/la que te gustaría ir). Si hacés una historia con ésta publicación", reza el pie de foto del posteo que revolucionó a los fans del folklore. Al mismo tiempo, en la publicación Los Nocheros y el humorista informaron que "el sorteo se realizara el día viernes 12 de septiembre del 2025 en horario del mediodía. Los ganadores aparecerán en los comentarios de esta publicación".

La palabra de Kike Teruel sobre su salida de Los Nocheros

"Ha sido de un día para otro que mi mente y mi espíritu dijeron: ‘Che, hasta acá llegaste’. Llegó un momento en que la pasé mal. Estuve un año con fotofobia, tenía que vivir a oscuras. Llegaba a los hoteles y cerraba todo. Cantábamos todas las noches. Un día estábamos en Tucumán, al otro día tomábamos un vuelo hasta Comodoro Rivadavia; vivía pasado", comentó Kike Teruel en diálogo con La Nación. "Además de que mezclaba de todo. Las pastillas para el dolor eran un caramelo para mí. Me gustaba mucho el licor y fumaba mucho", agregó. Y, sobre su vida en Mar del Plata, reveló: "Debe ser porque me voy aburriendo. Yo no me aburrí de Salta eh, que no se malinterprete. Me aburro de mí mismo de estar en un lugar, y como ahora iba a estar todo el tiempo".

En otro momento, Teruel volvió a reflexionar sobre su salida de Los Nocheros y sostuvo: "'No fue una decisión de ‘me escondo porque estoy estresado’. A mí me gusta estresarme, me gusta andar al palo, soy luchador con lo que me toca pero, no tenía nada que contar. Mi familia dice que estuve depresivo pero yo les digo que no. Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada".