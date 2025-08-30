La Sole adelantó su nuevo desafío: "Feliz de llevar nuestro folklore"

Soledad Pastorutti sorprendió al folklore y a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir su felicidad por un inesperado desafío que enfrentará dentro de muy poco. "Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al Lollapalooza", publicó la reconocida cantante en sus redes, contenta por llegar a un escenario y público nuevos.

Si bien su música goza de buena popularidad desde hace ya casi 30 años, "La Sole" sentirá por primera vez los nervios de ser parte de un festival que poco parece tener que ver con el folklore, ese género que la oriunda de Arequito, Santa Fe, supo modernizar. Es que en las últimas horas la artista confirmó que será parte del próximo Lollapalooza Argentina, que se llevará a cabo entre el 13 y el 15 de marzo del 2026 en el Hipódromo de San Isidro.

La feliz publicación de Soledad Pastorutti por su llegada al Lollapalooza 2026.

"Feliz de llevar nuestro folklore, por primera vez, al @lollapaloozaar 🎶 Ahí nos vemos para cantar, bailar y revolear el poncho juntos!!!", escribió Soledad Pastorutti en sus redes sociales sobre su llegada al Lollapalooza, donde compartirá escenario con figuras mundiales como Sabrina Carpenter, Tyler the Creator, Deftones y Lorde, entre muchos otros. Por supuesto, la publicación de la referente del folklore rápidamente se llenó de likes y comentarios cariñosos.

Artistas nacionales confirmados del line-up del Lollapalooza Argentina 2026