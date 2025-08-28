Entradas Lollapalooza 2026 en Argentina: precios, dónde comprar y line up de bandas.

Del 13 al 15 de marzo de 2026 el público argentino será espectador del Lollapalooza Argentina 2026. Con el paso del tiempo, el festival, no exento de polémicas, se transformó en uno de los hitos musicales de cada año. Este 28 de agosto se terminó de revelar su line-up, pensado especialmente para el público pop e indie nacional.

Las entradas ya están disponibles, con descuentos y distintas formas de financiación. Al ser uno de los eventos más populares entre el público nacional, lo mejor es no pensarlo dos veces a la hora de intentar conseguir los tickets, ya que se agotan y rápido. A continuación te contamos todo lo que hay que saber sobre las entradas para el Lollapalooza Argentina 2026.

¿Dónde comprar las entradas del Lollapalooza Argentina 2026 y cuáles son los precios?

Las entradas para el Lollapalooza 2026 en Argentina ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse de manera online. Los pases de esta edición se consiguen de forma oficial través de AllAcces y se dividen en:

Se reveló el line-up del Lollapalooza Argentina 2026.

3 Day Pass

3 Day Pass Plus

3 Day Pass Lolla Lounge

Los precios varían según la etapa de venta y el tipo de pase elegido. Dada la alta demanda que suele tener el festival, se recomienda comprar las entradas lo antes posible para asegurarse los mejores valores y la disponibilidad de tickets. A continuación la lista de precios:

Abono 3 Dias General: $402.500

Abono 3 Dias Plus: $621.000

Abono 3 Dias Lounge: $960.250

¿Cuál es el line up del Lollapalooza 2026 en Argentina?

El line up del Lollapalooza 2026 en Argentina se terminó de confirmar este 28 de agosto a las 12. No estuvo exento de polémicas en las redes sociales, mientras que la máxima estrella todos coinciden que es Sabrina Carpenter. Además, por primera vez, el festival contará con diez headliners de renombre que encabezarán cada jornada.

Artistas principales confirmados

Sabrina Carpenter

Tyler, The Creator

Lorde

Skrillex

Paulo Londra

Chappell Roan

Doechii

Deftones

Turnstile

Lewis Capaldi

Otros artistas internacionales destacados

Kygo

Peggy Gou

Interpol

Addison Rae

Katseye

DJO

Brutalismus 3000

BEN BÖHMER

Marina

Aitana

Danny Ocean

TV Girl

Viagra Boys

Men I Trust

Artistas nacionales del line-up

Ratones Paranoicos

Soledad

Massacre

Militantes del Climax

Ezequiel Arias

Yami Safdie

Saramalacara

Mora Fisz

Especialmente al público argentino lo conquista la presencia de Sabrina Carpenter y el regreso a los escenarios de Paulo Londra, una de las máximas figuras del trap, que tras un largo impass por problemas legales, regresó con todo.