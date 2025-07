Preventa agotada: récord de ventas para el Lollapalooza 2026

El Lollapalooza 2026 batió récord de ventas.

Solo 24 horas después de abrir la preventa Early Bird, Lollapalooza Argentina 2026 ya está dando de qué hablar: los fans del festival agotaron todas las localidades de esta tanda en tiempo récord. De este modo, cerró la venta pre-lineup, que agrupó dos abonos imperdibles previo a que el festival revele su grilla: Early birds y Preventa 1, 2 y 3.

Este sold-out total de la etapa de venta previa a saber quiénes harán vibrar al público el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Hipódromo de San Isidro deja en claro algo: el espíritu #Lolla trasciende los nombres. El ticket es la puerta a una experiencia incomparable para celebrar la música, el arte y la cultura en todas sus facetas.

Pero si se habla de nombres, en sus primeros 10 años en Argentina, el festival se posicionó como el favorito del público local e internacional, a fuerza de lineups sensacionales, diversos y llenos de opciones para todos los gustos e hizo historia por el sensacional festejo de su primera década en marzo del 2025. Por sus escenarios han pasado figuras internacionales de la talla de Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Billie Eilish, Blink-182, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, The Weeknd, Drake, SZA, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Hozier, Limp Bizkit, Rosalía, Feid, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire, Florence + The Machine, Lenny Kravitz, Sam Smith, Calvin Harris, Mac Miller, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Noel Gallagher's High Flying Birds, Liam Gallagher, por nombrar algunos.

A su vez, hicieron brillar a talentos argentinos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Tan Bionica, Fito Páez, Babasónicos, Maria Becerra, Duki, Miranda!, Bizarrap, WOS, Paulo Londra, Illya Kuryaki and the Valderramas, Emilia, Trueno, Cazzu, Damas Gratis, Litto Nebbia, Pedro Aznar, León Gieco, Usted Señalemelo, L-Gante, Tiago PZK, Nicki Nicole, Lali, Dillom, Catupecu Machu, Marilina Bertoldi, Louta, El Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

La próxima tanda de entradas se habilitará con el anuncio del tan esperado line up 2026. Será el momento de conocer a los artistas que sonarán desde los escenarios de la edición número 11 de Lollapalooza Argentina y de asegurar un lugar para ese fin de semana inolvidable.