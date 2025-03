Una de las figuras del Lollapalooza durísima con Javier Milei: "No me interesa"

Una de las figuras del Lollapalooza durisima con Milei.

Cada día crecen más las voces en contra del presidente Javier Milei y constantemente distintos artistas critican al mandatario nacional por su recorte a la cultura, la crisis económica y también por la represión y el discurso negacionista respecto de la última dictadura militar. En ese contexto, una de las figuras del Lollapalooza 2025 se mostró muy dura con el jefe de Estado.

Además, las críticas no quedaron solo en el escenario, sino que luego de su presentación en el popular festival también ratificó su postura en una entrevista y volvió a cargar contra Milei.

Durante su presentación de este domingo en el Lollapalooza, la cantante BB Asul recordó el aniversario número 49 del último golpe militar y le dedicó un mensaje al gobierno de Javier Milei ante los miles de presentes que asistieron al festival.

"Hoy tenemos un gobierno que niega a esos 30 mil desaparecidos, así que no me quiero quedar sin pedir justicia por Pablo Grillo, que por suerte está vivo y está peleando para estar mejor, y para todas las víctimas de Patricia Bullrich, de Javier Milei y todos sus aliados", expresó la popular artista.

Luego comenzó a cantar y arengó a la gente con "el que no salta, votó a Milei". "Y para todos los amigos que uno tenía, que uno pensaba que eran gente piola y ahora bancan esta basura, les cantamos este tema, que si lo cantan conmigo me vendría bárbaro, la verdad", agregó durante su show e interpretó una versión de "Ya no sos igual", popular canción de la banda 2 Minutos.

BB Asul ratificó su postura en contra del presidente Javier Milei

Tras el show en el Lollapalooza, la cantante BB Asul brindó una entrevista a Futurock y allí ratificó su postura en contra del gobierno de Javier Milei y el negacionismo respecto de la dictadura. "No quiero que haya gente que me escuche que le divierta negar a los desaparecidos. No me interesa, entonces prefiero decirlo, no creo que cambie nada, pero prefiero decirlo antes que quedarme en el molde", expresó la joven artista.

Este no fue el único acto de repudio al presidente, ya que este sábado la banda Dum Chica exhibió en el escenario una proyección que caricaturizó al presidente Javier Milei con cuernos, sangre y características demoníacas.

En las pantallas del escenario se mostró una animación donde se representa a Milei como un demonio con cuernos. En la secuencia, el presidente grita, su boca comienza a sangrar y finalmente su cabeza explota.