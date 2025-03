Tras un tumor en el pulmón: cómo está de salud El Mosca, el cantante de 2 Minutos que movilizó a la música

Cómo está de salud El Mosca, cantante de 2 Minutos.

2 Minutos es uno de los icónicos grupos de punk-rock argentino que cautivó al público con sus canciones aún vigentes en el mundo de la música. En las últimas horas, Walter "El Mosca" Velázquez, cantante de la banda, tuvo que ser operado por un tumor en el pulmón y se dio a conocer el parte médico del artista de 59 años que mantuvo en vilo al ambiente de la cultura.

En este 2025, 2 Minutos celebra 38 años de carrera en la música y arrancó el año con una intensa vorágine de actividades, ya que anunció una serie de shows en el transcurso de marzo. Sin embargo, el nombre de la banda resonó en las últimas horas por una complicada situación de salud que atraviesa el cantante Walter "El Mosca" Velázquez y fue comunicada a través de las redes sociales oficiales tanto del grupo como del artista.

2 Minutos es una de las bandas más reconocidas del ambiente del punk-rock argentino.

El pasado 17 de marzo, "El Mosca" tuvo que ser operado por un tumor en el pulmón y a través de sus redes sociales, envió un mensaje a sus seguidores previo a la intervención quirúrgica. "Hola amigos y amigas. Hoy es 17 de marzo, en un rato entro a cirugía. Me van a operar de un tumor cancerígeno del pulmón derecho", comunicó. Debido a esta situación, 2 Minutos canceló sus recitales programados para el 8 de marzo en Zárate y el 29 en Perú.

Cómo está de salud "El Mosca", cantante de 2 Minutos

Afortunadamente, la operación realizada en el Hospital Álvarez salió de manera exitosa y desde la cuenta de Instagram de 2 Minutos publicaron una imagen que despertó todo tipo de reacciones. "Queremos agradecer profundamente a todos aquellos que han estado junto a nosotros durante estos momentos difíciles. Mosca se encuentra estable. Con algunos dolores consecuencia de la operación, pero con mucha predisposición y fuerza para recuperarse", indicaron para la alegría del público que espera con ansias el regreso del cantante con paciencia, teniendo en cuenta la operación invasiva que tuvo que atravesar.

