Un funcionario atacó a la banda que criticó a Milei en el Lollapalooza: "5 minutos de fama"

El subsecretario de Prensa de la Presidencia, Javier Lanari, atacó a la banda Dum Chica, que durante su presentación en el Lollapalooza proyectó un video en el que se mostraba al presidente Javier Milei como un demonio que sangraba y terminaba explotando. "Logró sus cinco minutos de fama", expresó Lanari sobre el grupo bonaerense.

"Dum Chica logró sus cinco minutos de fama. Tienen suerte de vivir en un país con libertad de expresión y democracia plena. En los países que tanto admiran estarían presas o muertas. En 24/48 horas vuelven al más absoluto ostracismo", escribió el subsecretario de Prensa en su cuenta de X.

No fue el único mensaje de Lanari contra Dum Chica, ya que el sábado había citado el video en sus redes sociales. "Son los mismos que lloran censura, que dicen que no hay libertad de expresión, que Milei es facho, que no hay democracia y que la cultura no se qué", declaró en aquel momento.

"Hay artistas K que el único arte que tienen para ofrecer es insultar a Milei. De lo contrario, morirían en la más absoluta irrelevancia. Valor de mercado, cero", publicó también en su cuenta personal de X, en la que le dedicó tres mensajes distintos a la banda.

Qué pasó durante la presentación de Dum Chica en el Lollapalooza 2025

La banda Dum Chica exhibió en el escenario una proyección que caricaturizó al presidente Javier Milei con cuernos, sangre y características demoníacas. En las pantallas del escenario se mostró una animación donde se representa a Milei como un demonio con cuernos. En la secuencia, el presidente grita, su boca comienza a sangrar y finalmente su cabeza explota.

El momento fue registrado por la periodista María Road, quien lo compartió en redes sociales. Estas expresaron sus críticas al Presidente, acostumbrado a atacar a artistas que lo criticas, especialmente cuando son mujeres. Al inicio del video se escuchan silbidos ante la aparición de la imagen de Milei.

El comunicado de Dum Chica

Después de que se viralizaran los videos de su presentación, Dum Chica expresó en un comunicado: "Nosotras como artistas somos responsables del contenido expresado durante nuestra presentación de hoy en el festival Lollapalooza. Ni la productora, ni el festival, ni los sponsors del evento tenían conocimiento alguno del contenido de nuestra presentación y somos las únicas responsables del mensaje presentado".