Quién es Willy Banks, el estadounidense que pelea en Párense de Manos 3

Willy Banks, uno de los retadores del Párense de Manos.

William Banks es uno de los retadores presentes en el Párense de Manos 3, el evento de peleas que reúne a influencers, referentes de redes sociales, comunicadores y deportistas en luchas que cuentan con reglas muy similares al boxeo profesional. Su contrincante es Gabino Silva, un influencer con una manera de contar la realidad muy fuerte, por lo cual se dará un imponente choque de personalidades controversiales y ser disruptivos en su contenido.

En total habrá 11 peleas que se realizarán a tres rounds cada una, con shows musicales y entrevistas en el medio. El lugar elegido para realizar este evento es el estadio de Huracán. Entre los principales atractivos de la jornada se encuentra el duelo entre Flor Vigna y Mica Viciconte, para reeditar la vieja rivalidad del programa Combate, y la presencia de Sergio "Maravilla" Martínez, que se mide con Laureano Pepi Staropoli, peleador de artes marciales mixtas.

La historia de Willy Banks

Willy es un artista y comediante de Nueva York, Estados Unidos. Tiene 28 años y llegó a la fama por realizar una maniobra de criptomonedas por la que sería reconocido como una suerte de Robin Hood. Banks creó una cripto trucha, recaudó una fortuna, y donó ese dinero a Palestina manifestando su odio hacia la moneda. Estuvo preso, pero se escapó de la cárcel en medio de un motín.

El norteamericano subió videos de su fuga de prisión junto a otros reclusos y cargó fotos en donde se burló de la policía. Y se filmó discutiendo con otros presos cuando estuvo encerrado. Un hombre controversial, que visitó meses atrás el programa de Vorterix Paren la mano, de donde nació la idea de realizar la velada boxística, que tuvo como primer lugar el estadio Luna Park, luego se mudó a Vélez y finalmente a Huracán, demostrando que este evento no para de crecer.

Willy Banks en Vorterix.

Entre los datos más llamativos de Banks, salió a la fama en las redes por decir que estuvo 10 años en un planeta llamado "Car World", donde habla de un planeta con humanos de tres manos y aspectos extraños. Y asegura que está buscando a un ser que lo tuvo raptado, en este mundo de fantasía. Toda una historia que lo volvió un artista de culto y llamó la atención de los productores de Párense de Manos.

Qué peleas hay en Párense de Manos 2025