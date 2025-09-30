Abel Pintos reveló que siempre tiene presente a Mercedes Sosa y que la escucha todos los días.

El destacado cantante Abel Pintos fue invitado especial del ciclo La Peña de Morfi donde fue homenajeado por sus 30 años de trayectoria con varios momentos muy especiales, algunos videos emotivos y colegas invitados. Sin embargo, el artista sorprendió a todos al expresarse sobre la histórica Mercedes Sosa. “Ojalá hubiese sido mi mentora”, señaló y confesó: “Extraño ir a verla en un concierto”.

“Lo que yo entiendo por mentor es que pasas mucho tiempo con alguien y ese alguien te puede tener el tiempo de justamente enseñarte y delegarte cosas”, explicó Abel Pintos y remarcó: “Ella lo hizo, compartimos mucho tiempo, pero porque la escucho a diario literal”. “Desde que era muy niño de los tres o cuatro años, de la primera vez que la escuché y hasta el día de hoy”, agregó.

En ese marco, el músico oriundo de Bahía Blanca contó: “Me ha acompañado en todas las etapas de mi vida. Su voz siempre me provocó algo muy movilizante, siempre. Es increíble escucharla”. “Está en la liga de las deidades para mí. Tuve la oportunidad de conocerla, sí, tuve la oportunidad de grabar con ella, de cantar la una vez en vivo con ella”, rememoró.

Además, Abel Pintos destacó que la familia de Mercedes Sosa siempre fue muy generosa “en permitirme llegar a ella y dejarme compartir algún momento también de su cotidianeidad”. “Pero insisto, para mí siempre estuvo en la liga de las deidades”, reiteró y volvió a la pregunta de los conductores del programa: “Entonces, yo no la puedo considerar mi mentora”.

Abel Pintos confesó que extraña escuchar en vivo a Mercedes Sosa.

La confesión de Abel Pintos sobre Mercedes Sosa

“Yo la considero más como una guía, de alguna forma espiritual dentro de la música, ¿no? De hecho literalmente en momentos de incertidumbre musical o artística, me dirijo a ella como si fuese una especie de deidad. Le pido guía, le pido intuición”, confesó Pintos y señaló: “Siempre sentí que Mercedes en primer lugar era especialmente intuitiva. Siempre sentí, como público, que fue completamente fiel a sus ideales musicales y artísticos. Cuando necesito de eso, le pido claridad. La siento siempre presente y siempre cerca mío, de alguna u otra manera”.

“La extraño mucho también, una barbaridad”, manifestó y apuntó: “Salen discos cada tanto, mucha cosa en vivo, hay mucho por suerte, muchos registros en vivo. Pero bueno, la extraño mucho. Espero todos los años un álbum nuevo con su voz en canciones en las que nunca la escuché”. “Extraño ir a verla en un concierto. Extraño lo que sentía cuando la veía, una experiencia que no volví a sentir”, cerró Abel Pintos antes de interpretar “Todo cambia”, uno de los himnos inmortales de la gran Negra Sosa.