Abel Pintos habló sobre lo que hará en Bahía Blanca antes de fin de año.

Abel Pintos causó alegría en los fanáticos del folklore al revelar lo que hará en su ciudad natal, Bahía Blanca. El intérprete de canciones como De Solo Vivir y Oncemil demostró en un video publicado en sus historias de Instagram su felicidad después de que su público agotara una función en la localidad.

El ícono del folklore argentino no vive en Bahía Blanca desde hace décadas y se mostró emocionado en el video compartido, dada la buena recepción que tiene en su pueblo natal a pesar de no ir hace mucho tiempo. "Bueno, bueno. Tenemos dos noticias hermosas: la primera es que a la función del 20 de noviembre en el teatro Don Bosco de Bahía Blanca la agotaron en minutos", comenzó su descargo Abel Pintos.

"Es una locura total, gracias. Es mi cuna, es mi casa; hace muchos años que no voy y siento una felicidad total en este momento. Gracias de todo corazón", concluyó Abel Pintos sobre el éxito rotundo de su presentación en Bahía Blanca. Al mismo tiempo, el ídolo del folklore contó que la otra noticia que tenía para dar se basaba en una segunda función en su ciudad natal: "Va a ser el 21 de noviembre en el teatro Don Bosco. Las entradas van a estar disponibles este jueves a las 12 del mediodía en la misma página. De todos modos les dejo el link".

Abel Pintos, sobre sus preparativos para sus shows en Buenos Aires

Durante todo el mes de agosto, Abel Pintos hizo casi veinte funciones en el Teatro Alvear de Buenos Aires para presentar su reciente material discográfico, Gracias a la Vida, que cuenta con covers de Reik, Shakira, Café Tacvba y más emblemas de la música latina. Una mañana, el músico se mostró desde su casa y aludió a sus preparativos para estos conciertos: "Buen día, es muy temprano y hace mucho frío. Arranco mañana con los 20 shows en el teatro Alvear en la Ciudad de Buenos Aires". Y siguió: "Hoy arranqué bien temprano porque hay muchos detalles que ultimar para que todo salga como lo soñamos. Solo desearles que empiecen una linda semana y que todo vaya muy bien", feliz por la gran cantidad de público porteño que lo sigue.

El descargo de Abel Pintos sobre las inundaciones en Bahía Blanca

"Es muy duro lo que está pasando en Bahía. La tristeza es imposible de explicar. Estamos y vamos a estar en todo lo que se pueda hacer para ayudarnos entre todos como lo hemos hecho siempre. Fuerzas a todos", comentó Pintos de manera pública.