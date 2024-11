El folklore se conmovió por lo que escuchó de Mario Teruel de Los Nocheros: "El mayor respeto"

Mario Teruel publicó un video en sus redes sociales que conmovió a los fanáticos de Los Nocheros.

Mario Teruel es uno de los artistas más reconocidos del ambiente del folklore por su aporte a la música en la icónica banda Los Nocheros que forma parte desde sus inicios. El cantante y guitarrista de 61 años utilizó sus redes sociales para brindar un mensaje a sus seguidores que causó gran emoción en el rubro artístico.

Los Nocheros vienen teniendo un 2024 cargado de actividades artísticas con recitales, lanzamientos de canciones y distintas colaboraciones con otros músicos. Mario Teruel, uno de los integrantes del grupo, estuvo en el centro de la escena del folklore por lo que expresó a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El artista celebró el Día Internacional de la Música, que se conmemoró el viernes 22 de noviembre, con una reflexión que despertó todo tipo de reacciones. "Que nos sintamos orgullosos de poder haber transmitido canciones en La mayor en este caso, porque la musica popular es música de La Mayor, Re Mayor", expresó haciendo alusión a una serie de acordes que para él, demuestran alegría a la hora de componer.

"Y así nos vamos nutriendo de los sonidos simples que no siempre quieren decir que sean fáciles, porque sencillamente la simpleza está en la belleza", sostuvo. Y concluyó: "Entonces los que escuchan y han escuchado nuestros sonidos son los que de mi parte, hoy en día, merecen el mayor respeto en el Día de la Música".

"Una relación monogámica": el folklore quedó atónito por lo que se animó a contar Raly Barrionuevo

Raly Barrionuevo es uno de los artistas más influyentes del ambiente de folklore con una extensa trayectoria en el mundo de la música. Si bien en lo que hace a su vida privada siempre se mantuvo al margen, lo que se supo en las últimas horas causó todo tipo de reacciones por la revelación inesperada que hizo a través de un video publicado en las redes sociales.

Son muchos los referentes del folklore en Argentina que marcaron un precedente en la música. Uno de ellos es Raly Barrionuevo, que con un perfil bajo cosechó muchos éxitos en el ambiente y continúa con una vorágine intensa de actividades artísticas durante este 2024. Hace pocos días, el cantante y guitarrista estuvo en el programa "Nocheros en la Mesa" que tienen Los Nocheros en su canal de YouTube y profundizó respecto a un tema personal.

"Me cocino bastante para dejar guardado, sino me muero de hambre. Yo vivo solo y vivo medio retirado, no es que tengo delivery. Debo ser un buen amo de casa para mí mismo porque yo soy un tipo que estoy en una relación monogámica conmigo mismo", expresó Raly. En ese momento, todos en la mesa se sorprendieron con el comentario y explicó con más detalles.

"Ese es mi concepto de vida", agregó. "¿No te va el poliamor?", le preguntó Mario Teruel. "No, me mato, me mato yo mismo si me llego a encontrar en alguna", soltó entre risas. "Yo digo: la soledad no existe. Si vos te llevás bien con vos, la soledad es una mentira", reflexionó Rubén Ehizaguirre en lo que fue un tópico que generó la reacción del público en las redes sociales.