El destacado cantante y compositor Kike Teruel tomó una drástica determinación en 2023 cuando dejó Los Nocheros, el grupo icónico del folklore que integró desde 1986 junto a su hermano Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre, Jorge Rojas y luego, con la partida de éste último, su sobrino Álvaro Teruel. “Ha sido de un día para otro que mi mente y mi espíritu dijeron: ‘Che, hasta acá llegaste’”, resumió sobre una salida que había amagado en 2014, año en el que se tomó 12 meses para vivir en España, lejos de la música.

“Llegó un momento en que la pasé mal. Estuve un año con fotofobia, tenía que vivir a oscuras. Llegaba a los hoteles y cerraba todo”, explicó Kike Teruel, quien vivía un ritmo frenético en medio del éxito, los premios y el gran caudal de público que los seguía. “Cantábamos todas las noches. Un día estábamos en Tucumán, al otro día tomábamos un vuelo hasta Comodoro Rivadavia; vivía pasado”, detalló en una reciente entrevista.

En ese sentido, el ahora conductor de un ciclo de streaming reveló: “Además de que mezclaba de todo. Las pastillas para el dolor eran un caramelo para mí. Me gustaba mucho el licor y fumaba mucho”. Ahora, el artista vive en Mar del Plata con su mujer Carina y su hijo más chico, Felipe. Ante la consulta de La Nación, sobre por qué no vive en su provincia natal, respondió: “Debe ser porque me voy aburriendo. Yo no me aburrí de Salta eh, que no se malinterprete. Me aburro de mí mismo de estar en un lugar, y como ahora iba a estar todo el tiempo…”.

“De hecho, cuando en 2014 nos fuimos a España, vivimos cuatro meses en Barcelona, cuatro en Sevilla y cuatro en Valencia con Carina. Seguro que en otra vida fuimos gitanos (risas). Pero mi casa de Salta es la casa de mis sueños. Ahora está mi hijo, que se viene otra nieta”, detalló Teruel, quien hace más de diez años decidió tomarse su primera pausa de su carrera artística.

Kike Teruel junto a su familia en su despedida de Los Nocheros.

Kike Teruel sobre la salida de Los Nocheros y una confesión contundente

“No fue una decisión de ‘me escondo porque estoy estresado’. A mí me gusta estresarme, me gusta andar al palo, soy luchador con lo que me toca pero, no tenía nada que contar. Mi familia dice que estuve depresivo pero yo les digo que no. Yo quería hacer un impasse, no quería pensar en nada. Ha sido de un día para otro que mi mente y mi espíritu dijeron: ‘Che, hasta acá llegaste’”, consideró el referente de la música popular.

En la misma línea reiteró: “Pero no pasó nada malo. De hecho, canté con ellos el año pasado. Almorzamos hace un mes, que estuvieron en Mar del Plata, y con “El Alva” (Álvaro Teruel) hicimos unas cositas, así que no me fui por un problema sino que era una decisión. Ha sido fuerte para mí porque son 37 años con los chicos y cuando me senté en casa, dije: ‘¿Y ahora qué hago?’”.

“Yo conozco mis limitaciones vocales y siempre lo dije sin ningún problema. Mario decía qué cantar, yo decía cómo, cuánto, cuándo y dónde, y la voz la tenía ‘El negro’ (Rubén Ehizaguirre) con ‘El Alva’. En eso siempre fui muy honesto conmigo mismo y la gente así lo recibió”, agregó Teruel y completó: “Entonces siempre entendí que a mí solo no me daba. Yo sé que si me lo propongo voy a tener un lugarcito porque la gente nos quiere pero ¿qué hacía? Así fue que pasé a un ostracismo total, de no hacer nada, de no pensar en nada. Pero necesitaba eso”.