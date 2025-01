Kike Teruel hizo el anuncio que todo el folklore esperaba: "Arrancamos"

Kike Teruel les hizo una propuesta a sus fans.

Kike Teruel es uno de los folkloristas más relevantes de la industria argentina y por ese motivo un reciente anuncio del músico generó sorpresa en los fanáticos del género. El artista compartió un video en su cuenta de Instagram para invitar a todos sus seguidores a un evento vinculado a la música tradicional argentina.

Teruel dejó Los Nocheros y lleva adelante una carrera como solista; en ese contexto, les hizo una propuesta a sus fans, en relación a un inminente evento folklórico. "La Nochera es folklore, es reunión familiar, de amigos y es el mar. Te esperamos en La peña en Mirador del Cabo y ahora también en el almacén de campo en 'Barrio parque La Armonía'. Te espero!", escribió Teruel en el pie de foto de su posteo.

"Arrancamos un almacén de campo, La Nochera. Tenemos la peña el viernes, en el Almacén del Cabo, los esperamos. Hoy estamos acá en el almacén de campo, para comer unas empanaditas, en asadito", comentó Teruel en el video publicado en su cuenta de Instagram. En la sección de comentarios, muchos de sus fans se pronunciaron contentos por la invitación y aseguraron que acudirán al evento.

Grilla de artistas del festival de Jesús María 2025: día por día

Día 1

Luciano Pereyra.

La Barra (30 años).

Juan Fuentes.

Natalia Pastorutti.

Día 2

Lázaro Caballero.

Christian Herrera.

Paquito Ocaño.

Dúo Coplanacu.

Candela Mazza.

Cabales.

Día 3

Jorge Rojas.

Los Nocheros.

La Delio Valdez.

Ahyre.

Saypa.

Agustina Banegas.

Kike Teruel.

Día 4

Los Tekis.

La K’onga.

Diableros Jujeños.

Kepianco.

Coroico.

Camilo Nicolás.

Día 5

Sergio Galleguillo.

Desakta2.

Destino San Javier.

Loy Carrizo.

Los Nombradores del Alba.

Camilo Nicolás.

Día 6

Soledad Pastorutti.

Eugenia Quevedo y La LBC.

Raly Barrionuevo.

Herederas (Roxana Carabajal, Silvia Lallana, Cecilia Mezzada y Eli Fernández).

Gualicho.

Pirulo.

Día 7

Los Manseros Santiagueños.

Ulises Bueno.

El Indio Lucio Rojas.

Los Carabajal.

Ceibo.

Florencia Paz.

Día 8

Chaqueño Palavecino.

Q’ Lokura.

Los 4 de Córdoba.

Jessica Benavídez.

Piko Frank.

Al Fogón con Nico Membriani.

El desgarrador posteo de La Sole por la partida de su abuela

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

El video viral de La Sole de joven

La Sole protagonizó en 2003 el ciclo Rincón de Luz, producido por Cris Morena, con Guido Kaczka como el galán. En esa época, la artista tenía 22 años y estaba en su auge de fama como ícono de la música nacional; en la tira, compartió elenco con los entonces niños Lali Espósito, Candela Vetrano, Agustín Sierra y Stefano de Gregorio.

Así, en el video que se hizo viral en Instagram se puede ver un compilado de momentos de Soledad en diferentes escenas de la tira infanto juvenil. En uno de ellos, se detectó uno de los más icónicos: un abrazo entre Pastorutti con Lali Espósito, quien estaba en su primer proyecto televisivo de su vida y después de eso ya nunca tendría un año sin estar al aire. El vínculo entre la estrella pop y la folklorista se afianzó a lo largo del tiempo y hasta llegaron a grabar una canción juntas, Quiero Todo.