Un miembro de Los Nocheros habló sobre lo que le pasaba cuando era chico.

Los Nocheros son una de las bandas folklóricas argentinas que más interactúan con su público de redes sociales y así lo hicieron en un reciente video publicado en Instagram. Se trató de un recorte del ciclo de charlas que el grupo tiene en YouTube, en el que Álvaro Teruel dio a conocer lo que le pasaba de chico.

Tras la salida de Kike Teruel, Los Nocheros quedaron conformados por Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel; los tres llevan adelante el programa Nocheros en la Mesa, en el que entrevistan a colegas en medio de un asado al mediodía. En ese contexto, el más joven del grupo dio a conocer por qué lo solían retar cuando era chico.

Todo comenzó cuando uno de los invitados aludió a que tiene misofonia, por lo que le da impresión escuchar ciertos ruidos o sonidos. En ese momento, Álvaro recordó cómo lo retaban cuando era chico por hacer ruido al sorber la sopa: "Yo solía hacerlo y me cagaban a pedos. Y mientras más me cagaban a pedos, más lo hacía". En la sección de comentarios, se pudieron leer mensajes como "Cómo me encanta Nocheros en la mesa", "Lo super entiendo a seba! No me banco lo mismo, sufro, se llama misofonia" y "Que geniales estas sobremesas! Una idea genial de acercamiento al público" por parte de los fans del grupo.

Furor en el folklore por un inminente encuentro de artistas

"Nació ¡FAlklore! Se estrena el 20 de junio a las 13h, Día de la Bandera, en el canal de YouTube. ¡FAlklore! es una tertulia hermana de ¡FA!, pero con luz propia. Se levanta más temprano, le gusta el día, el mate que gira, el vino que arranca, las palabras que se reparten y las guitarras que andan sin apuro", comenzó Mex Urtizberea, sobre el ciclo que ideó para reuinr a los folkloristas más icónicos del país, como Soledad Pastorutti, Milo J, El Chaqueño Palavecino, Cuti Carabajal, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Lito Vitale, Chango Spasiuk, Julián Kartun, Miguel Rep y Juan Quinteros. "¡FAlklore! nace de la necesidad de encontrarnos. Es una reunión en casa de Mex Urtizberea, que esta vez se abre como patio. Lo nuevo se sienta a la par de lo eterno para darse la mano. ¡FAlklore! es un encuentro presente. Una complicidad viva de voces, memorias y destinos. Todos se sientan a la mesa. Conversan, piensan, cantan, recuerdan, se emocionan, escuchan y proponen. El canto no se divide: se trama en una ronda de gentes de muchos paisajes. ¡FAlklore! es el sonido de lo que se hace con ganas (...) una propuesta similar al ¡FA! pero con foco en el folklore, para acercarlo a las nuevas generaciones", cerró el actor.

Nocheros en la Mesa.

Qué dijo Kike Teruel de su salida de Los Nocheros

“Uno de los motivos por los que me fui es porque dije: ‘No voy a llegar a mi casa, mi familia me bancó tantos años’”, soltó Kike Teruel en una nota con un programa de streaming. Además, el músico remarcó que fue muy difícil: "No me costó este una vez que tomé la decisión”.