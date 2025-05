Los Nocheros ilusionaron a sus fans con su posteo.

Los Nocheros utilizaron sus redes sociales para informarles a sus miles de seguidores cuál es su próximo proyecto y se mostraron muy enfocados en el mismo. Los artistas anunciaron que trabajan en nueva música y compartieron imágenes desde el estudio de grabación en el que se gesta su inminente material.

Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel son los músicos que integran la famosa banda que comenzó en los 90 y provocó una innovación en la industria folklórica argentina por su propuesta sonora. Los tres artistas se dejaron ver con entusiasmo y alegría en su posteo, en el que escribieron: "Estamos grabando. La canción de una leyenda".

De esa manera, los ídolos del folklore argentino dieron a conocer lo que sería el nombre de su próximo proyecto musical y recibieron en la sección de comentarios varios mensajes por parte de sus fans, cargados de admiración y ansiedad con respecto al estreno de la nueva música. "Queremos saber en qué andan! Las caritas son más traviesas que románticas, incursionando en otro ritmo?", "Genios totales" y "Esas caritas d contentos. Vamos" fueron algunas de las frases escritas por los seguidores de Los Nocheros.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole tras sus shows en el Gran Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy!!! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el “Nano”, nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad en un posteo de redes sociales, tras presentarse ene l emblemático recinto porteño. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".

Formación original de Los Nocheros.

El próximo show de Soledad Pastorutti en el Gran Rex

La nueva fecha confirmada por Soledad Pastorutti en el Teatro Gran Rex será el sábado 12 de octubre de 2024. Este show forma parte de la celebración por sus casi 30 años de trayectoria, desde su histórica aparición en Cosquín ‘96 hasta su presente como referente indiscutida del folklore moderno. Será una noche especial, no solo por su música, sino porque coincide con el cumpleaños de la artista, lo que promete un clima de fiesta total.

El cálido mensaje en redes de La Sole a Jorge Rojas

"Gracias por sus saludos! Lograron con su buena energía y todas esas cosas lindas que dicen alegrarme el día!!! Gracias por estar siempre bajo cualquier circunstancia, valoro cada cosa que hacen para encontrarnos, sé que a veces las cosas no salen como las planificamos, pero sepan que nuestra intención es siempre la mejor! Los abrazo de corazón", comentó Rojas en el día de su cumpleaños, en un video publicado en Instagram, en referencia a su festival que se debió suspender por el clima. Por su parte, Soledad le respondió: "Muchas felicidades Jorge!!! Los mejores deseos para vos siempre".