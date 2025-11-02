Los Nocheros lanzarán una nueva canción esta semana.

Los Nocheros hicieron una publicación en sus redes sociales para anunciar la llegada de una nueva canción a su repertorio. El músico Rubén Ehizaguirre fue el protagonista del video que sorprendió al folklore argentino, con información sobre su inminente lanzamiento.

A pesar de tener más de tres décadas de carrera, Los Nocheros continúan súper vigentes como exponentes del folklore y en su reciente anuncio volvieron a demostrar esa realidad; los músicos siguen apostando por nuevas canciones y propuestas aggiornadas a estos tiempos. "Se viene La Razón para dedicarsela al toxico. Vayan aprendiéndose la letra! 6/11 en todas las plataformas", escribieron Los Nocheros y así revelaron que su nuevo tema se tratará sobre un vínculo amoroso complicado.

"Las cosas vienen con mucha energía, alegría, onda. De eso se trata esto, ojalá que les guste", pronunció Ehizaguirre en el mencionado video, en el que se informa que el nombre de la nueva canción de Los Nocheros será La Razón. "Me está faltando una razó para olvidarte y tengo un millón. No es suficiente con saber que aunque intentamos no funcionó", reza el estribillo de la nueva propuesta de la banda de folklore que irrumpió en los 90.

Los Nocheros revelaron cómo se sienten cuando tocan en su provincia

La agenda de Los Nocheros se mantiene tan intensa como siempre, con presentaciones programadas a lo largo y ancho del país. En ese marco, el grupo compartió recientemente cuál es el sitio donde perciben una conexión única cada vez que interpretan sus clásicos del folclore sobre el escenario.

Los Nocheros.

Tras ofrecer un show en Salta, la tierra que los vio nacer, los cantantes expresaron en Instagram lo que representó esa experiencia. En la publicación, destacaron el sentimiento que los invade al presentarse allí: “Actuar en Salta se siente distinto. Gracias por acompañarnos en una noche inolvidable”.

La angustia de Los Nocheros por la muerte de un folklorista

"Nos ha dejado un recuerdo hermoso porque Federico ese día llegó a las 10 de la mañana a la casa de Mario con un pescado que se ha hecho después en la parrilla. Se ha hecho el programa y se hizo hasta un tercer tiempo, todo se ha filmado. Hemos hecho cosas más allá de la cuestión artística", sostuvo Rubén Ehizaguirre en alusión a la muerte del folklorista Federico Córdoba, pionero en el género y padrino de los máximos referentes actuales.