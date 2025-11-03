Un nuevo avión llega a la flota de Aerolíneas Argentinas.

Aerolíneas Argentinas incorporó a su flota un nuevo avión Boeing 737 MAX cero kilómetro para reforzar las dotaciones ante la inminente llegada de la temporada de verano. Se espera un considerable aumento de pasajeros y por eso desde la empresa decidieron invertir en esta nave, cuyas innovadoras características sorprendieron.

Este avión es el número 14 de su tipo que llega a la empresa, con la matrícula LV-KNP. El vehículo aún no está en funcionamiento ya que aún no se realizaron los vuelos de pruebas y las revisiones correspondientes para que puedan darse los viajes con pasajeros, que se darán en la temporada veraniega.

Cómo es el nuevo avión de Aerolíneas Argentinas

El Boeing 737 MAX incorpora un total de 170 plazas distribuidas en 162 asientos de clase económica y 8 de ejecutiva. El modelo se distingue por la actualización integral de su tecnología: motores de última generación, winglets de nuevo diseño y sistemas de visualización avanzados en la cabina.

Entre sus ventajas se destaca un consumo de combustible más eficiente, junto con una reducción del 40% del ruido gracias a la combinación de diseño y propulsión. En cuanto a su impacto ambiental, estas aeronaves emiten un 50% menos de óxidos de nitrógeno (NOx) respecto a los límites establecidos durante la Sexta Reunión del Comité de Protección del Medio Ambiente y la Aviación (CAEP) de la OACI. Estas cualidades hacen que se trate de aeronaves más sustentables y, además, permiten reducir los gastos de operación en alrededor de un 8% en comparación con otros modelos de su categoría.

Avión.

