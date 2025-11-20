El chiste de Stranger Things sobre la crisis económica de Milei y el dólar.

Netflix empezó la cuenta regresiva para el esperado estreno de la temporada final de Stranger Things, su serie más querida por los fans hasta la fecha y la cuenta de la plataforma en Argentina publicó un video chistoso con un "palito" sobre el dólar y las sucesivas crisis económicas en el país.

Con motivo de la promoción del final de Stranger Things, la cuenta Che Netflix -que se encarga de promocionar el contenido argentino de la plataforma- publicó un video con voz en off comparando eventos de la serie con sucesos de la historia reciente argentina. "Hace casi 10 años se estrenaba la serie y mientras descubríamos el Upside Down, acá ya estaba todo dado vuelta", comienza la narración en off. Y sigue: "En Hawkins se abría la grieta y para nosotros ya era algo cotidiano".

Segundos después, la voz da paso a un picante chiste sobre el dólar: "Cuando conocimos a Eleven, el dólar estaba fourteen". El 15 de julio de 2016, fecha en la que se estrenó la primera temporada de Stranger Things, el dólar oficial estaba $14,13. A 9 años de su estreno, el dólar oficial escaló hasta cotizar $1.450 (número actualizado de este jueves 20 de noviembre del 2025).

El video sigue con algunas comparaciones más como los Demogorgons, villanos de la serie, y los carpinchos como "invasores" y algunas referencia más que divirtieron a los fans de la serie. El Volumen 1 (cuatro episodios) de Stranger Things 5 se estrenará el próximo 26 de noviembre a las 10 pm ARG. El Volumen 2 (tres episodios) llegará el próximo 25 de diciembre a las 10 pm ARG y el capítulo final estará disponible el 31 de diciembre, también a las 10 pm ARG.

De qué trata la temporada final de Stranger Things

Otoño de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero él ha desaparecido sin dejar ningún rastro. Para complicar más las cosas, el gobierno ha declarado al pueblo en cuarentena y ha intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a ocultarse una vez más. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también se avecina una amenaza conocida y horrorosa. La batalla final parece inminente, y el grupo deberá enfrentarse a una oscuridad más poderosa y mortal que nunca. Para acabar con la pesadilla, tendrán que luchar todos juntos una última vez.

El elenco incluye a Winona Ryder (“Joyce Byers”), David Harbour (“Jim Hopper”), Millie Bobby Brown (“Once”), Finn Wolfhard (“Mike Wheeler”), Gaten Matarazzo ("Dustin Henderson"), Caleb McLaughlin ("Lucas Sinclair"), Noah Schnapp ("Will Byers"), Sadie Sink ("Max Mayfield"), Natalia Dyer ("Nancy Wheeler"), Charlie Heaton ("Jonathan Byers"), Joe Keery ("Steve Harrington"), Maya Hawke ("Robin Buckley"), Priah Ferguson ("Erica Sinclair"), Brett Gelman ("Murray"), Jamie Campbell Bower ("Vecna"), Cara Buono ("Karen Wheeler"), Amybeth McNulty ("Vickie"), Nell Fisher ("Holly Wheeler"), Jake Connelly ("Derek Turnbow"), Alex Breaux ("teniente Akers") y Linda Hamilton ("doctora Kay").