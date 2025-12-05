El Indio Solari apuntó contra Milei: "Nos engañó"

Carlos "Indio" Solari sorprendió al brindarle una extensa entrevista a Andy Kusnetzoff en la que no se privó de hablar de ningún tema. Tal como ocurrió en ocasiones previas, el legendario cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota disparó fuerte contra Javier Milei, su gobierno y hasta sus votantes. "Nos engañó durante un tiempo", reconoció el artista más convocante de la Argentina.

Desde la separación de Los Redondos hasta el presente político, el Indio Solari no se guardó nada en la reciente entrevista que le hizo Andy Kusnetzoff para Perros de la calle (Urbana Play). Siempre atento a lo que sucede social y políticamente en el país, el artista volvió a apuntar contra Javier Milei.

En un tramo de la charla, el conductor radial remarcó el momento "muy loco políticamente" que se vive en la actualidad en la Argentina y Solari no solo coincidió sino que agregó que en el presente se "mezcla la farándula" con la política, algo que ambos coincidieron que no es la primera vez que sucedía en el país. Mientras Kusnetzoff recordó el menemismo, para el Indio viene inclusive desde antes: "Pensamos que habíamos zafado ya, que la gente no iba a tropezar tres veces con la misma piedra".

En ese sentido, cuando el conductor afirmó que estaban "volviendo los 90", el Indio Solari fue más atrás todavía al hablar de los "Krieger Vassena (ministro de Economía de los gobiernos de facto de 1955 y 1966) de pecho que hay ahora". "Con un poco de instrucción tenés que darte cuenta que te están cagando en la nariz", sumó.

Picante y sin temor a expresarse, Indio apuntó contra Javier Milei: "Este que viene con la motosierra nos engañó durante un tiempo como que era un genio de la economía".

La fuerte crítica a los que apoyan a Milei

Además, Solari también se refirió a quienes aún apoyan al actual presidente argentino. "Los votantes de esta gente son gente de la clase media alta de un egoísmo supino", consideró el cantante, al tiempo que aseguró que la ambición de esas personas es "pobre", ya que "están en esta vida para venir a joderle la vida a los demás".