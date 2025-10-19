El Indio Solari llenó de elogios a Riquelme en Boca: "Un tipo con códigos"

La gran relación entre Riquelme y el Indio Solari.

Carlos "Indio" Solari llenó de elogios a Juan Román Riquelme, el presidente de Boca Juniors. El histórico líder de Los Redonditos de Ricota halagó al mandamás del "Xeneize", lo describió como "un tipo con códigos" y se refirió al delicado presente del equipo del que es hincha. Por último, se manifestó acerca de la muerte de Miguel Ángel Russo cuando aún era el entrenador del plantel profesional "azul y oro".

El cantante de 76 años, que lucha en estos últimos tiempos contra el Mal de Parkinson, le brindó una entrevista a Futurock. Al margen de los temas vinculados con la música, su gran pasión, el artista entrerriano opinó sobre la actualidad del cuadro de La Ribera. Y, más allá de las decisiones puntuales del ídolo de Boca al mando de esa entidad, destacó su personalidad.

Los elogios del Indio Solari a Riquelme: "Inteligente y honesto"

El líder de Los Redondos comenzó, acerca del exenganche de la Selección Argentina: “Román es alguien a quien quiero mucho, es un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos. Me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él". Incluso, lo calificó como "un tipo inteligente y honesto”, por lo que amplió: “De pronto no sé si tendrá la capacidad de manejar una administración, pero que se haga responsable de la parte ética del club me parece que está haciendo lo correcto“.

El Indio Solari opinó sobre Russo DT de Boca y de su muerte

Con respecto a la decisión de Riquelme de contratar a "Miguelo" de nuevo como director técnico del "Xeneize" a mediados del 2025, pese a su enfermedad y a haberlo echado en el 2021, el vocalista respondió: “Quizás se le va la mano -pienso yo, no tiene ningún otro valor- que haga cosas gigantes en función del código". "De pronto me estoy metiendo en un embrollo… El asunto del director técnico, le ofreció ese lugar desde muchos lugares de su corazón”, reconoció quien conoció al exvolante de Barcelona cuando todavía era futbolista.

El paranaense admitió que "Russo no estaba en condiciones" de asumir un cargo de semejante envergadura en un gigante como el club de La Ribera. Y sentenció: “Quizás ya no con una confianza plena en el técnico porque las cosas no están saliendo bien y Boca es una caldera, como cualquier equipo grande... Estaba para el festejo, pero no para hacerse cargo. Estoy hablando en términos futbolísticos, no en otros términos”.