Se conoció una foto inédita de Cristina con el Indio Solari

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner compartió un imagen inédita de Carlos Alberto "Indio" Solari junto a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a horas del tercer aniversario del intento de magnicidio contra la ex jefa de Estado.

En la foto, además del ex cantante de Los Redondos y de la dos veces presidenta, aparece Virginia, esposa del músico.

El mensaje con el que Máximo acompañó la foto

La foto, además, cuenta con un mensaje, cuyo título es "Me voy a comer tu dolor", en referencia a la frase que forma parte de "El infierno está encantador esta noche", histórico tema de Los Redondos. "Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", comenzó Máximo Kirchner.

"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte. Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido", continuó el diputado nacional.

Luego, Máximo Kirchner siguió: "El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes. Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día".

"El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción", concluyó.