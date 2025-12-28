Policías de Chaco debían quemar droga, pero se la robaron: 100 días de prisión preventiva

Un escándalo envuelve a la Policía de Chaco. Siete oficiales de la Dirección de Consumos Problemáticos fueron imputados y recibieron 100 días de prisión preventiva en la causa en la que se investiga si intentaron robar 9 kilos de cocaína durante una quema de drogas realizada en el polígono policial de Colonia Benítez.

El grave hecho se descubrió hace algunos días durante un operativo para deshacerse de 80 kilos de cocaína y tres toneladas de marihuana, en el que estuvieron el juez federal Ricardo Mianovich, el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, y hasta el jefe de la Policía de la provincia, Fernando Romero.

Mientras los participantes prestaban atención a lo que ocurría en el acto, Matkovich notó que los policías buscaban guardar una caja con drogas en un patrullero. Ante esto, se ordenó revisar a todos los implicados: encontraron algunas dosis de cocaína, pero lo más llamativo fue un ladrillo de yeso, que habría sido utilizado para cambiarlo por el pan de cocaína que iba a ser incinerado.

De esta manera, las autoridades comenzaron a sospechar que la maniobra fue planificada. Por eso, se investiga si esta era realmente la primera vez que los agentes robaban cocaína durante una incineración de droga.

Los imputados por la jueza federal Zunilda Niremperger, en una investigación que es encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, son: los cabos Néstor Ariel Urne Canteros y Gustavo Andrés Quizama, el oficial principal Lucas Exequiel Martínez, el cabo 1° Juan Nicolás Almirón Núñez, el sargento Gustavo Jesús Acosta, el comisario Rubén Héctor César Alegre y el subcomisario Andrés Franco Ramírez.

Según medios locales, los agentes de la fuerza están presos en dependencias de la Prefectura Naval de Barranqueras y en escuadrón 15 “Bajo Paraguay”, en Formosa, de Gendarmería. Los acusan de “tenencia de droga con fines de comercialización agravada por ser funcionarios públicos y por la participación de tres o más personas y peculado”.

Imputaron a siete policías que intentaron robar 9 kilos de cocaína. (Captura: TN).

Escándalo en la Policía de Chaco: "Gravedad institucional"

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, remarcó que se trata de un hecho insólito y sin precedentes. "Es la primera oportunidad que ocurre una situación de esta naturaleza, de un alto impacto y de una gravedad institucional", afirmó el funcionario. Y lamentó: "Nosotros imprimimos un gran compromiso para combatir el narcotráfico y situaciones como estas obviamente echan por tierra todo el trabajo que realizamos en dos años".

"Lo que le da otro nivel de gravedad a esto es que los efectivos que están sospechados pertenecen justamente al área de la Policía que más dedicada está a combatir el narcotráfico y eso agrava la condición", sostuvo en declaraciones para El Comercial.

Según publicó Diario Chaco, en la audiencia imputativa sólo cinco de los acusados declararon. Mientras que la jueza habilitó las pericias sobre los dispositivos electrónicos secuestraros y el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de los acusados.

La investigación sigue adelante con la producción de nuevas pruebas y la revisión de las impugnaciones, mientras se analiza la posibilidad de que maniobras similares hayan ocurrido en anteriores operativos de quema de drogas.