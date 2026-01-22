Gremios de la CGT se endurecen y apuntan a los gobernadores colaboracionistas

La CGT comienza a organizar la resistencia y confrontación a la reforma laboral que Javier Milei y Patricia Bullrich buscarán sancionar en el Senado en tres semanas. Una veintena de gremios de la central obrera convocados en la UOM además de acompañar el extendido pedido de movilización y paro durante febrero, apuntaron contra los gobernadores que se muestran colaboracionistas con los votos que le faltan al oficialismo en el Senado.

“No pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores", remarcaron los dirigentes quienes buscarán trasladar esta advertencia a los mandatarios provinciales. "Estamos evaluando movilizaciones en casa una de las provincias donde los gobernadores están sometidos a la voluntad del gobierno nacional con los votos para que la ley salga. Vamos a estar visitándolos”, dijo a El Destape el anfitrión del encuentro y titular de los metalúrgicos Abel Furlan.

"Los gobernadores están negociando una ley que perjudica a los trabajadores a espaldas de los trabajadores. Se los vamos a hacer sentir. Le vamos a decir a todo el mundo y los gobernadores van a que voten en contra de los trabajadores van a pagar en las elecciones”, expresó Daniel Yofra de Aceiteros al retirarse.

La reunión contó con la participación de una veintena de gremios cegetistas. Participaron Pablo Biro (Pilotos), Graciela Aleña (Vialidad), Omar Maturano (Maquinistas), entre otros. “Somos muchos más de lo que parece”, sentenció Yofra.

El universo sindical está en ebullición por los pasos a seguir. Para no profundizar las divisiones los dirigentes manifestaron su “respaldo total” a las gestiones de los co secretarios generales de la CGT. Respaldaron la estrategia de enfrentar el proyecto desde los frentes jurídico, legislativo y de “diálogo político”.

En esa misma línea el viernes habrá otra cumbre de estas características convocada por el gastronómico Luis Barrionuevo para empoderar al triunvirato de la CGT para que vaya por el paro, la marcha al Congreso y le exija al gobierno sentarse a la mesa de negociación. Hay expectativa por la participación de un gobernador que ya se mostró con Diego Santilli dispuesto a aportar senadores.

“Vamos a seguir hablando con los compañeros. Muchas organizaciones quieren ir a una huelga nacional. Nosotros estamos decididos a ir a la huelga”, contó el aceitero. “Es la reforma más regresiva en 50 años, buscan que los trabajadores formales desaparezcan. Vamos con todos los elementos de reacción”, evaluó Biró.

Los distintos referentes alizaron al proyecto como un "intento de flexibilización laboral" diseñado para facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino. El próximo miércoles definirán más acciones concretas.