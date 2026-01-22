LLA juega con el reloj y cree que puede sostener el DNU de Inteligencia

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) mira cómo los distintos sectores de la oposición luchan por obtener respaldos externos al Congreso y alistar iniciativas para bajar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma la ley de Inteligencia y empodera a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

El martes, la bancada de Unión por la Patria recibió a miembros del entidades sociales en contra del DNU de reforma a la ley de Inteligencia, como el CELS, Aministía Internacional, Fundación Vía Libre, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI).

Ese mismo día, el diputado Esteban Paulón presentó, con el respaldo de sus pares Pablo Farías, Sergio Capozzi, (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica) un proyecto para "rechazar en todos sus términos" el DNU 941/25.

Según puntualizó el texto, al que pudo acceder El Destape, la modificación de la ley de Inteligencia resulta "manifiestamente incompatible con la Constitución Nacional", y se encarga de "vulnerar derechos y garantías fundamentales, y avasallar las competencias propias del Congreso de la Nación".

Para el tratamiento de este proyecto, se necesita pedir una sesión especial y el quórum para arrancar. Sin embargo, en período de sesiones extraordinarias, el debate queda restringido al temario enviado por el Poder Ejecutivo.

La actividad del Congreso en las extraordinarias de febrero pasará por el Senado, primera escala de la reforma laboral, tema más taquillero del temario enviado por el Ejecutivo. Según estiman fuentes parlamentarias, por la Cámara baja podría pasar el acuerdo Mercosur - Unión Europea, hoy frenado por el Parlamento Europeo. "Febrero está medio perdido en Diputados", se lamentaron desde la oposicíón.

Las cuentas de la oposición para bajar el DNU daban 123 y faltaban seis. El rechazo al proyecto se sostendría en las manos alzadas de los bloques de Unión por la Patria (93 integrantes), Provincias Unidas (18), el Frente de Izquierda y los Trabajadores (cuatro), la Coalición Cívica (dos), Encuentro Federal (dos), el larretista Álvaro González, la cordobesa Natalia De la Sota, el puntano Jorge "Gato" Fernández y Marcela Pagano, enfrentada al oficialismo.

La Rosada esperó hasta el décimo día hábil para ingresar el DNU, que ingresó a la bicameral de Trámite Legislativo que no está conformada. En público, La Libertad Avanza no tenía respaldos públicos de sus bloques aliados al DNU. Apenas una promesa del PRO de estudiar el texto.

Frente a este escenario, fuentes parlamentarias comentaron a El Destape que en el oficialismo creen que los intentos de la oposición no prosperarán. "No tienen los votos para bajarlo".