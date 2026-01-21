Otro miércoles violento en el Congreso: la Policía lanzó gases y empujó a jubilados y manifestantes

Imagen de archivo

La policía de la Ciudad reprimió otra vez a los jubilados que se manifestaban en el Congreso en contra de la paupérrima suma que reciben como haber jubilatorio. Tan solo pocas horas después de que el presidente Javier Milei halagara su gestión en el Foro Económico de Davos, jubilados y manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos.

Uno de los episodios más violentos se dio a 50 metros de la avenida Callao, en las inmediaciones del Congreso. Uno de los manifestantes relató a C5N: "Cuatro policías le pegaron a un jubilado con muletas. ¡Está ahí abajo en el piso!". Otro sumó: "Vinieron a pegar, el pueblo argentino tiene que salir a la calle. Esto no se soporta más, es una masacre".

"Tiraron a un jubilado que estaba con muletas. Está claro en el video como un policía de la Ciudad lo empuja, lo tira y después le pega a una mujer", relató el padre Paco Olveira, de presencia habitual en las movilizaciones de los miercoles.

"Vino la policía, lo empujó, lo tiró y le rompió la cabeza", se quejó una mujer, que asistía a un hombre que estaba tirado en el suelo con sangre en la cabeza. "Vinieron de golpe y empezaron a atacar a todos los jubilados", relató otra mujer.

Tras ser identificado por los jubilados, el agente de policía fue retirado con custodia de otros efectivos mientras era increpado por el grupo de manifestantes.

Desde la Policía de la Ciudad señalaron que en Rivadavia y Rodríguez Peña, se observó un "motovehículo junto a dos hombres", que "no poseía dominio colocado". Según relataron, cuando el el personal policial se acercó, la moto "se retiró del lugar quedando en el lugar dos hombres, a las cuales se procede a identificar". En ese momento, "uno de las masculinos se arrojó al suelo y el otro comenzó a entorpecer el accionar policial"

"Ante ello, varios manifestantes comenzaron a aglomerarse lanzando objetos hacia los efectivos. Personal policial realizó cordón con el fin tranquilizar la situación. No hay detenidos y hay un policía con un golpe en el rostro", completaron.

Noticia en desarrollo