El plan Milei: más horas de trabajo para subsistir y más precariedad laboral

La reforma laboral que impulsa La Libertad Avanza no generará nuevos puestos de trabajo ni mejorará las condiciones de los actuales empleados en relación de dependencia ni informales. Los primeros dos años de gestión de la administración Milei promocionaron la pauperización de la vida: se necesitaron más horas de trabajo para subsistir con salarios que siguen perdiendo poder adquisitivo.

Al tercer trimestre del 2025, la balanza de la generación de riqueza quedó del lado del sector privado, en una economía empujada por las actividades exportadoras de materias primas y el mundo financiero y una caída sistemática de los sectores vinculados al mercado interno como la industria, el consumo y la construcción.

En relación al Valor Agregado Bruto, la remuneración al trabajo asalariado se ubicó en el 43,4% mientras que el excedente de explotación bruto (el saldo contable de las empresas constituidas en sociedad) fue del 44,2%. Sin contar el rol del sector público, la distribución de la torta quedaría en un 50,3% para el sector privado y en un 35,5% para los trabajadores.

De acuerdo al último informe del Indec titulado Cuenta Generación del Ingreso, al tercer trimestre del año pasado, el 25% de los trabajadores asalariados no estaba registrado, a lo que habría que sumarle el fuerte crecimiento de los cuentapropistas. Esto implica que 5.669.000 de personas no tienen aportes jubilatorios ni obra social, cuando para el mismo período de 2023 los empleados no registrados alcanzaban los 5.486.000. En dos años, hubo un aumento de 183.000 puestos precarios al mismo tiempo en que se destruyeron 212.000 puestos registrados.

La precariedad laboral avanza

Los puestos de trabajo totales del tercer trimestre de 2025 alcanzaron a 22.668.000 personas. De este total, los asalariados fueron 16.732.000 y los no asalariados (cuentapropistas) llegaron a los 5.936.000 con un avance del 5,2% interanual.

Con este informe publicado por el Indec se aprecia la fuerte destrucción de los puestos de trabajo registrados y el avance de la informalidad laboral durante los primeros dos años del programa de ajuste de la administración Milei.

Al tercer trimestre de 2025, el total de puestos de trabajo asalariados registrados fue de 11.063.000, cuando dos años atrás habían sido 11.275.000. La destrucción queda a la vista: -212.000 puestos de trabajo. Como contrapartida, los informales se ubicaron al tercer trimestre del año pasado en los 5.669.000 cuando dos años atrás eran 5.486.000. Los informales se multiplicaron por 183.000.

El avance de la precariedad también se observa en la cantidad de horas trabajadas. En el caso de los registrados, hubo una caída de las horas del 1,7%, mientras que los empleados no registraron tuvieron que trabajar un 3,6% más de horas para subsistir, mientras que los cuentapropistas tuvieron que incrementar su jornada en un 3,3%. Aun así, los salarios quedaron por debajo del costo real de vida.

Los sectores claves de la informalidad laboral

El sector agroexportador brindó durante el 2025 con una baja temporal de retenciones –que llegaron a cero durante 72 horas- lo que significó una fuerte transferencia de recursos para el sector privado, tanto en el segmento de los productores como los agroexportadores. Pero nada de eso llegó a los trabajadores (los peones rurales), uno de los eslabones más débiles de la cadena laboral del país.

Sobre un total de 1.463.000 trabajadores contabilizados por el Indec, tan solo se encontraban registrados al tercer trimestre del año pasado 332.000 peones, mientras que 632.000 permanecían en la informalidad. La precariedad laboral del sector llegó al 43%, aun con la baja sustancial de retenciones lo que da cuenta de que una disminución “de impuestos” no genera mejores condiciones laborales. Nota para los senadores que deberán tratar en extraordinarias la reforma laboral.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares, la informalidad llegó al 70%. Sobre un total de 1.624.000 trabajadoras contabilizadas por el Indec, solamente estaban registradas apenas 472.000.

La construcción, uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste de Milei, mantuvo un nivel de informalidad del 30%. Sobre un total de 1.900.000 trabajadores, solamente 574.000 se encontraban registrados.

Más exportaciones, menor redistribución

Uno de los pilares de la actividad económica de Milei fue la producción petrolera a partir de la maximización de ganancias desde Vaca Muerta. Sin embargo, esto no redundó en un incremento de mano de obra.

El rubro “explotación de minas y canteras”, que incluye a los trabajadores del sector petrolero y la minería, registró una caída de los puestos de trabajo entre el tercer trimestre del año pasado y el mismo período del 2023.

El total de puestos de trabajo ascendió a los 109.000 el año pasado cuando para septiembre de 2023 eran 115.000, según el informe Cuenta Generación del Ingreso del Indec. No solo se redujo la cantidad de trabajadores sino que la riqueza quedó concentrada en mucha mayor proporción en el sector privado. Al tercer trimestre del año, el excedente bruto de explotación fue del 73,4% mientras que la remuneración al trabajo asalariado se quedó con 26,5%.