Las dudas sobre los cambios, el peregrinaje de Santilli y las charlas del peronismo: así está el poroteo de la reforma laboral en el Senado

Las sesiones extraordinarias del Congreso ya están convocadas y el Senado tratará en febrero el proyecto de reforma laboral. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) exhibe sus dudas sobre si cambia el proyecto original y deposita sus esperanzas en que el ministro del Interior, Diego Santilli, convenza a los gobernadores. Mientras tanto, el bloque Justicialista avanza en conversaciones con los bloques con menos cercanía a las directrices de la Casa Rosada.

En Casa Rosada dicen que Milei no planea cambiar ni una coma del proyecto de reforma laboral. Esto constrasta con lo anticipado hace dos semanas por la jefa de la bancada de senadores de LLA, Patricia Bullrich, que deslizó la posibilidad de modificaciones al texto original.

"Es factible que haya modificaciones, obviamente", acotó una fuente del bloque oficialista a El Destape, aunque esperan a la reactivación de la actividad en la Cámara alta en febrero. "Solo Santilli viajando por las provincias buscando apoyo. Pero a nosotros no nos pasaron nada diferente. Lo único que tenemos es el proyecto con dictamen de mayoría", comentó otra voz oficialista. Ese mismo texto no tenía acompañamiento para ser aprobado en diciembre de 2024.

La bancada oficialista tiene 20 senadores y uno más, con el bloque satélite de Luís Juez.. La bancada violeta reincorporó al formoseño Franscisco Paoltroni, que se había ido en 2024 en contra de la órden de votar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. LLA necesita llegar a 37.

Por su parte, el socio premium de la Casa Rosada, el PRO, expresa su voluntad de acompañar en general. "Están viendo de sugerir cambios. Pero en artículos que no cambian sentido", comentaron desde el bloque amarillo, que tiene cuatro integrantes.

La Unión Cívica Radical (UCR), que posee diez diez senadores, no adelanta sus movimientos. "Los asesores siguen trabajando y mantienen reuniones periódicas para analizar el tema en profundidad", se limitan a informar. El peregrinaje de Santilli por las provincias tiene por objetivo convencer, entre ellos, a los gobernadores los boinas blancas.

El funcionario ya se reunió con Leandro Zdero (Chaco) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que conducen a una y dos senadores, respectivamente. Desde el entorno de otro gobernador radical, Juan Pablo Valdés, especulan con una reunión para "esta semana o la que viene" con Santilli, pero avisan que el jefe provincial de Corrientes "tiene algunas dudas" con el proyecto. A diferencia de sus otros correligionarios, el mandatario correntino se encuadra en Provincias Unidas.

Santilli fue a buscar voluntades con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan) y esta semana tiene previsto visitar a Rolando Figueroa (Neuqúen) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El salteño conduce a Flavia Royón y el neuquino a Julieta Corroza. El lote de jefes provinciales visitados por el "colorado" se completa con Ignacio Torres (Chubut), al que le responde Andrea Cristina (PRO) y con buena sintonía con Edith Terenzi (Despierta Chubut). Sin definiciones ante la consulta de este medio, los bloques de Provincias Unidas y Por Santa Cruz, ambos con dos integrantes cada uno.

Tras la reunión con Sáenz el lunes, desde el entorno de Santilli se encargaron de decir que tenían cuatro gobernadores abrochados para el voto a favor de la reforma laboral. En redes sociales, el salteño aclaró que planteó la necesida del "avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica". El acompañamiento a la ley requiere que Nación abra la billetera.

¿Qué pasa con el peronismo? Fuentes de la bancada del bloque ahora denominado Justicialista comentaron: "Hay diálogos con los senadores que no son del bloque ni de LLA y el PRO para tratar de que no hagan cagadas. Se les indica a todos los que se acercan al bloque preocupados que también hablen con esos mismos senadores".

La misma fuente también acotó que la CGT "está haciendo lo mismo y evalúa hablar con los gobernadores". Según se consignó en este medio, desde el Gobierno le hicieron saber a la central obrera su disposición a suavizar nuevos aspectos de la reforma laboral para obtener los votos.

El bloque Justicialista tiene 21 voluntades, mientras que otra bancada peronista, Convicción Federal, que tiene cinco. Entre estos está el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al Raúl Jalil, de buena sintonía con la Casa Rosada. "Mucho diálogo para acordar lo que beneficie a la provincia y al país", respondieron desde el entorno del mandatario de Catamarca ante la consulta sobre la postura de la reforma laboral.