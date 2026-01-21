Europol desarticula una red de tráfico de drogas en Polonia que gestionaba 20 laboratorios ilegales

FOTO DE ARCHIVO: Vista general del edificio de Europol en La Haya, Países Bajos

‍Investigadores europeos descubrieron una red internacional de drogas sintéticas dirigida desde Polonia ‍y se han ⁠incautado de más de 9,3 toneladas de estupefacientes y detenido a más de 100 sospechosos, según informó el miércoles la fiscalía polaca.

La operación iba dirigida contra un grupo delictivo acusado de importar precursores químicos de China e India y de fabricar drogas ‌sintéticas en más de 20 ⁠laboratorios ilegales para su ⁠distribución en toda la Unión Europea.

Los fiscales afirmaron que el grupo operaba una compleja cadena ‍de suministro internacional, importando legalmente grandes cantidades de sustancias químicas que ⁠luego eran reenvasadas y ‌canalizadas hacia laboratorios ilegales de drogas en Polonia y Europa Occidental. Polonia servía de centro logístico.

Un vídeo publicado por la policía polaca mostraba redadas en ‌domicilios de ‌sospechosos por parte de agentes armados y enormes reservas de sustancias químicas en recipientes de plástico y equipos de destilación.

Iniciada en 2022 por ​agentes polacos de la lucha contra el narcotráfico, la investigación se amplió hasta convertirse en una operación multinacional.

Las autoridades desmantelaron más de 20 laboratorios ilegales y líneas de producción de drogas en Polonia, Alemania, Bélgica, Países Bajos ‍y República Checa e incautaron más de 9,3 toneladas de estupefacientes, grandes cantidades de precursores químicos y activos.

La fiscalía no facilitó una estimación del valor de las drogas ​incautadas.

Europol, la agencia de la UE para la lucha contra la delincuencia internacional y organizada, ​permitió el intercambio de información y la sincronización de las actuaciones policiales a ⁠través de las fronteras, según los fiscales.

Con información de Reuters