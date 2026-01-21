Así se ve el motor Honda que usará Aston Martin.

A pesar de que los puntos no se jugarán hasta inicios de marzo, la nueva era de la Fórmula 1 comenzará dentro de unos días con el inicio de la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña. Se trata de una edición que será clave para la competencia, no solo porque será el inicio del nuevo reglamento técnico, sino porque será el debut de Cadillac como decimoprimera escudería y hubo varios movimientos a finales del 2025.

Con el fin de comenzar la nueva era de la mejor manera, varios equipos tomaron decisiones drásticas al cambiar de motoristas, aprovechando la nueva normativa para comenzar el proyecto de cero. De ahí que este 2026 vaya a tener dos nuevos fabricantes, como lo son Ford y Audi, que ocupó el lugar de Sauber en la sede de Hinwil luego de finalizar el período de transición que llevó un par de años para llevarse a cabo.

La marca de los cuatro anillos había llegado a un acuerdo con Sauber tras la desvinculación de los suizos con Alfa Romeo, lo que llevó a la contratación de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto para el año pasado. Por su parte, Ford se convirtió en el nuevo motorista de Red Bull y Racing Bulls, equipos que hasta el año pasado fueron motorizados por Honda, que en 2023 anunció su asociación con Aston Martin para 2026.

Como consecuencia de dicho acuerdo, Aston Martin no usará motores Mercedes este año y la marca alemana pasará a proveerse a sí misma y a McLaren y Williams, tal como sucedió en años anteriores, a la vez que suma como cliente a Alpine, que ya no trabajará con Renault. La falta de potencia del motor francés hizo que el equipo galo anuncie en 2024 su decisión de utilizar los motores de Mercedes en 2026 para recuperar la competitividad perdida.

Por último, Ferrari continuará proveyéndose motores a sí mismo y a Haas, pero con la novedad de que será el proveedor de Cadillac por un par de temporadas. Con el fin de facilitar su ingreso a la máxima categoría, la nueva escudería estadounidense usará las unidades de potencia del “Cavallino Rampante” por un par de temporadas y está previsto que tenga sus propios motores en 2028 de la mano de General Motors.

Audi presentó su R26 para la Fórmula 1 de este año.

Los equipos y pilotos de la F1 2026