Menos turistas viajan hacía la Costa Atlántica.

El tránsito vehicular hacia la Costa Atlántica bonaerense registró una caída interanual del 7,2% durante la primera quincena de enero, con más de 100 mil vehículos menos en los principales corredores turísticos, según datos de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA). Esta baja en la afluencia de turistas es un indicador que muestra que la temporada no está cumpliendo con las expectativas del sector en comparación con el período vacacional del año pasado.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano. Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional”, consideró Pablo Ceriani, gerente general de AUBASA en redes sociales.

Menos días de estadía y menos consumo por persona

Mientras el presidente Javier Milei difunde en redes sociales imágenes que muestran a Mar del Plata con alta concurrencia turística, los indicadores oficiales reflejan el impacto de la recesión económica en la temporada de verano. Las estadísticas muestran que los bonaerenses redujeron la duración de sus vacaciones, con una estadía promedio en la costa inferior a las cuatro noches por familia.

De acuerdo con datos oficiales del gobierno de la provincia de Buenos Aires, “desde el 1° de diciembre visitaron la provincia 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior”. La tendencia se profundizó en el inicio de enero, período en el que “se registró un descenso del 6,2% en comparación al mismo período de la temporada pasada”.

A estas cifras se suma que “la estadía promedio de los y las bonaerenses es de 3,8 noches”, lo que evidencia una mayor concentración de visitantes entre los días viernes y lunes. En paralelo, los registros del Banco Provincia también dan cuenta de una fuerte contracción del consumo: en diciembre de 2025, el uso de la billetera virtual cayó un 21%.

El dato resulta significativo si se tiene en cuenta que diciembre suele verse impulsado por el cobro del medio aguinaldo. Sin embargo, este año ocurrió lo contrario. Desde la entidad bancaria precisaron que “la retracción se observa a través de las operaciones con Cuenta DNI, superando el 41%”.

En la primera quincena de enero circularon más de 100 mil vehículos menos a la Costa.

La ocupación hotelera en los principales destinos

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que conduce Augusto Costa, informaron que la ocupación hotelera en Mar del Plata ronda el 60%, lo que representa cinco puntos menos que en la temporada 2025.

En Villa Gesell, la ocupación alcanza el 73%, once puntos menos que el año pasado, mientras que en Mar Chiquita se ubica en el 64%, con una caída de 20,4 puntos. En contraste, el Partido de La Costa registra una ocupación del 71%, nueve puntos más que en la temporada anterior, y Pinamar alcanza el 86%, también con un incremento de nueve puntos.

Asimismo, entre el 1° de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026 el flujo turístico fue de 3,6 millones de personas. En comparación con la temporada 2024/2025, se trata de 90 mil turistas menos, lo que representa una caída del 2,4%, mientras que respecto de la temporada 2023/2024 la merma alcanza los 327 mil turistas, equivalente a un descenso del 8,3%.