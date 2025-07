Un club de Primera del fútbol argentino destrozó al gobierno de Javier Milei: "Censura"

Un club del fútbol argentino fulminó al gobierno de Javier Milei.

Un club de la Primera División del fútbol argentino liquidó al gobierno de Javier Milei, en medio de la interna de la gestión de Claudio "Chiqui" Tapia en la AFA contra la administración de La Libertad Avanza a nivel nacional. El trasfondo de esta situación incluye nada menos que a Patricia Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación) y a Pablo Toviggino (tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia).

La institución que salió al cruce del gobierno públicamente fue Central Córdoba de Santiago del Estero, último campeón de la Copa Argentina y recientemente clasificado para los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con un comunicado en sus canales oficiales, el "Ferroviario" directamente destrozó a la gestión de ultraderecha que lidera el economista de 54 años.

Central Córdoba fulminó al gobierno de Milei: el comunicado oficial

El Club Atlético Central Córdoba expresa su total respaldo al Sr. Pablo Toviggino ante las agresiones y descalificaciones sufridas por parte de representantes del Gobierno Nacional.

Reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de expresión, valor esencial para la convivencia democrática y el desarrollo de una sociedad plural. Rechazamos cualquier intento de censura, intimidación o persecución hacia quienes ejercen su derecho a opinar libremente.

El fútbol debe seguir siendo un espacio de unión, respeto y diálogo. Nos solidarizamos con quienes trabajan día a día por el crecimiento del deporte en todo el país.

Central Córdoba salió al cruce del gobierno de Milei.

¿Qué pasó entre Central Córdoba y el gobierno de Milei?

El feroz enfrentamiento público tiene a Bullrich y Toviggino como protagonistas. La ministra de Seguridad de la Nación disparó munición gruesa cuando intimó al tesorero de la AFA para se retractara de sus críticas contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le había deseado un "triste final". A modo de respuesta, la mano derecha de "Chiqui" Tapia publicó una extensa carta en su cuenta oficial de X contra la funcionaria, recordando su pasado en Montoneros.

"He recibido su carta documento, en la cual pretende usted señalarme los límites de la expresión y, más insólito aún, darme lecciones sobre lo que constituye o no constituye violencia", arremetió el rosarino. "Me permito entonces rechazar en todos sus términos la totalidad de su comunicación, por improcedente, absurda y por momentos, tragicómicamente autoritaria", insistió.

"Por empezar, le informo —aunque estimo que lo sabe, pero ha decidido ignorarlo— que la Constitución Nacional me garantiza el derecho a expresarme libremente", precisó Toviggino. "Eso incluye, por cierto, el derecho a desear, pensar y opinar como me plazca, incluso cuando a usted no le guste", se defendió de manera categórica.

"Desear un país libre de políticos como Ud. y Dientes Amarillos (Guillermo Francos), en mi opinión, es de persona de bien, que quiere a su patria y pretende lo mejor para sus conciudadanos. Respecto al contenido de su misiva, debo decir que resulta una ironía que usted, de todos los funcionarios disponibles, se arrogue la potestad de definir lo que es violencia", comunicó el tesorero de la AFA. "Y más aún, que lo haga sin sonrojarse, siendo parte de un Gobierno cuyo presidente, Javier Milei, afirmó públicamente —y sin desmentida suya, por cierto— que usted fue terrorista y puso bombas en jardines de infantes. Si eso no constituye violencia, quizás deba actualizar sus definiciones o bien conversar seriamente con su jefe", puntualizó.

La mano derecha de Tapia ironizó incluso: "Por otro lado, celebro que la preocupación del Ministerio de Seguridad se oriente a controlar opiniones en lugar de, por ejemplo, el crecimiento de la violencia real que se vive en el país. A este ritmo, pronto vamos a necesitar protección, no de los delincuentes, sino de la censura disfrazada de institucionalidad". Al mismo tiempo, enfatizó: "Me reservo todos los derechos constitucionales y legales que me amparan para continuar diciendo lo que pienso, cuando quiera, como quiera y donde quiera. Le guste o no, sra. Ministra, eso es la libertad. Esa misma que ustedes invocan para privatizar todo, menos el pensamiento. Sin otro particular, la saludo con la distancia ideológica y moral que usted misma ha sabido ganarse”.

Bullrich advirtió en sus redes sociales: "Al que se cree con derecho a desearle la muerte al jefe de Gabinete, retráctese o enfrentará las consecuencias". Y acompañó el mensaje con la carta documento. La funcionaria también afirmó: "Si queremos volver a tener público visitante en las canchas, necesitamos una AFA que dé el ejemplo, no dirigentes que se comporten como barras bravas". Como respuesta a ello, Toviggino replicó en X: "¡Te equivocás, hombrecito de dientes amarillos!" y "te deseo un 'muy feliz y triste final... pronto!!!'".

Más tarde, la funcionaria insistió en LN+: “Buscaré aplicarle derecho de admisión a Toviggino en los partidos en los que haya público visitante. Francos opinó que la vuelta de los visitantes había que hacerla de a poco y Toviggino, que no lo conozco, no sé quién es, sé que es tesorero de la AFA, le contestó como mafioso...". "Le dijo que le deseaba lo peor para su vida, es decir, la muerte. Los que siembran violencia no pueden ingresar a los estadios”, aseveró.

Por último, Francos se sumó a la polémica contra Toviggino: "Este personaje me dijo que tenía los dientes amarillos… en todo caso, me fijaría si tiene los dedos verdes, por lo que toca". "No dije nada que no sea conocido por la gente. Afirmé que la autorización para que haya hinchas visitantes en las canchas es una utilización política de la AFA. Sospecho que está metido en política", agregó. Y cerró: "¿Cuántos goles hizo Toviggino? La Copa del Mundo la ganaron Messi, Di María, De Paul y todo el equipo que venció a Francia. No sé qué hizo Toviggino para atribuirse ese triunfo; si acaso, ese mérito es para Scaloni, que armó un gran equipo".