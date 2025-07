¿Por qué muchos hombres creen que podrían haber sido jugadores de fútbol?

Cuál es la teoría de los jugadores fracasados

En un país como Argentina, la cantidad de personas que siguen el fútbol sin importar qué tipo de partido se está emitiendo en la televisión es enorme. Además, la gente que lo práctica es muy elevada en relación a otros deportes. De hecho, esto provocó que exista una teoría sobre los jugadores frustrados y las causas que les impidieron ser profesionales.

El primer momento en el que se produce un contacto con una pelota puede que se genere una idea de que se alcance la posibilidad de ser un jugador profesional que defienda la camiseta del club de toda la vida o llevar a la Selección Argentina a lo más alto de todo. Sin embargo, son muy pocos los que tienen la chance de debutar de manera profesional, cobrar un sueldo y mantener una carrera que se extienda en el tiempo.

"Tengo una teoría. Todos los hombres de Argentina tienen su historia de por qué no llegaron a ser futbolistas", expresaron en Corte y Queda, programa de stream que se transmite por La Casa. Lo particular es que al salir a la calle a realizar consultas, las personas entrevistadas confirmaron el dicho y dieron un motivo. Uno señaló la presencia de una lesión muy dura como la rotura de ligamentos cruzados, que puede marcar un antes y un después en la carrera de un deportista.

"Agarré la música y me pasé a eso", señaló un entrevistado. "Sí, la verdad que debía ser futbolista pero decidí ser skater", comentó un tercero. Mientras que los comentarios del videos se multiplicaron los casos. "Mi papá pudo ser, era una jugador muy bueno, pero somos del interior y mi abuela no quiso que se fuera a Buenos Aires", expuso una mujer. Una teoría que pareciera tener bastante aceptación y que es compartida por varios que en algún momento de sus vidas decidieron dejar al deporte como un hobby. Ya sea de manera forzada o no.

¿Vuelven los visitantes al fútbol argentino?

En el desarrollo de la segunda fecha del Torneo Clausura, los partidos de Lanús vs. Rosario Central e Instituto de Córdoba vs. River contaron con la presencia de hinchas visitantes en las tribunas. El regreso se dio de manera completa, porque cada una de las parcialidades llevó sus colores, banderas y bombos. Un marco ideal que encendió las ilusiones, pero hay un detalle que se desprende.

"Va a llevar mucho compromiso no sólo de los dirigentes, sino de todos porque va a ser el fútbol de las familias, para poder asistir lo que era históricamente nuestro fútbol", expresó Claudio Tapia, presidente de la AFA, sobre la decisión. Sin embargo, no se trata de una medida obligatoria. Cada club debe determinar si se encuentra en condiciones de recibir a visitantes o no dependiendo del rival que tendrá adelante.

Racing y River que notificaron que no van a aceptar la presencia de hinchas visitantes en sus estadios. Los de Avellaneda pretenden un marco con solo socios presentes, influenciados por una campaña que fue lanzada recientemente para aumentar la cantidad de abonados. Mientras que el Millonario expuso que muchos espacios del Estadio Monumental se encuentran vendidos y reubicar a las personas podría generar que muchos queden sin un lugar que ya pagaron con anticipación.