El paso bajo nivel de San Martín le cambiará la vida a miles de ciudadanos.

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva licitación con el objetivo de retomar la construcción del Paso Bajo Nivel de Perdriel, una obra considerada fundamental para la circulación en el partido de San Martín. El proyecto cambiará el día a día de los transeúntes y agilizará sus jornadas.

Esta iniciativa había quedado detenida durante dos años luego de que el Estado Nacional retirara su financiamiento y ahora será el gobierno bonaerense el encargado de asumir la responsabilidad de completar los trabajos que habían comenzado en agosto de 2022 como parte del Plan Estratégico de Obras impulsado por el Municipio, luego de concretarse los túneles de Villa Ballester y Chilavert.

La intervención buscaba optimizar el vínculo entre Villa Maipú y el centro de San Martín, pero con el cambio de gobierno nacional en diciembre de 2023 la obra se paralizó cuando registraba un grado de avance cercano al 45%. Con el proceso licitatorio provincial ya activado, el reinicio de las tareas está previsto para los próximos meses.

El proyecto contempla un plazo de ejecución de un año e incluye una traza con dos carriles por sentido, pasos peatonales equipados con rampas, escaleras y pasarelas, además de una altura adecuada para la circulación de vehículos pesados. A su vez, se prevé la incorporación de desagües pluviales, una estación de bombeo, nueva iluminación y distintas mejoras en el espacio urbano circundante.

Obras viales.

El intendente Fernando Moreira se refirió a la decisión del Ejecutivo nacional de frenar las obras públicas en el distrito y remarcó las consecuencias que eso generó en la vida diaria de la comunidad. Según expresó, la interrupción alcanzó a todas las iniciativas que dependían de fondos nacionales, incluida la del Paso Bajo Nivel de Perdriel, afectando a miles de vecinos.

Se pone en marcha la obra del Trambus en Buenos Aires

A partir de enero, el Gobierno porteño dará inicio a una nueva etapa del plan de obras del Trambús, el sistema de transporte eléctrico pensado para mejorar la movilidad sustentable y optimizar la conexión entre los extremos sur y norte de la Ciudad.

En el marco de estos trabajos, se comenzará con la instalación de distintos paradores sobre ejes viales estratégicos, infraestructura clave para el funcionamiento de la futura línea T1. Las tareas se desarrollarán en sectores de Palermo, Villa Crespo, Caballito, Boedo y Parque Chacabuco, además de Nueva Pompeya, e incluirán intervenciones en avenidas como Dorrego, Intendente Bullrich, Juan B. Justo, Honorio Pueyrredón, Ángel Gallardo, Acoyte, Rivadavia y La Plata.