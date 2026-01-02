Continúa el mejoramiento integral de la Ruta Provincial 4

El gobierno bonaerense continúa con el mejoramiento integral de la Ruta Provincial 4. Se trata de una obra que alcanza a seis municipios a lo largo de 27 kilómetros y beneficia a 4 millones de personas. En particular, la misma consiste en la renovación integral de la traza, a partir de la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro, la rehabilitación y el bacheo de los restantes.

Los trabajos se dividen en 5 tramos: 13,3 km en el municipio de Almirante Brown; 4,4 km entre Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, de los cuales 1,3 ya fueron finalizados y otros 3,1 están próximos a terminar; 4,3 km en La Matanza; 4,1 km en Hurlingham; y 1,7 km en San Martín.

En todos los sectores intervenidos, se incluye la ejecución de dársenas y refugios para pasajeros de transporte público, instalación de semáforos, recambio de luminarias y señalamiento horizontal y vertical, además de otras obras complementarias, como sistemas de desagües pluviales para mejorar la capacidad de escurrimiento.

Asimismo, en los tramos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y La Matanza, los trabajos también implican el ensanche de las calzadas para ampliar su capacidad y la construcción de nuevas calles colectoras de un único sentido de circulación, en ambas manos. El mejoramiento integral de esta ruta permitirá optimizar la conectividad entre distintos municipios del conurbano bonaerense y mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo.

Entre las obras planificadas para este corredor, se encuentra en estudio la extensión de las intervenciones en dos nuevos sectores. En el partido de La Matanza, se proyecta una segunda etapa de repavimentación de la traza, entre la Rotonda de la localidad de La Tablada y la Autopista Riccheri; y un segundo tramo en el partido de San Martín, entre el puente de José León Suárez y la Av. Triunvirato, que marca el límite con Tres de Febrero.

Como parte de la renovación integral de esta ruta, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reactivó y finalizó en 2025 el viaducto bajo nivel en su intersección con la RP 16, en la Rotonda Los Pinos en Almirante Brown.

Se trata de una obra que fue paralizada por el actual gobierno nacional con un avance del 90%. Tiene una extensión de 1,4 Km, con dos carriles por sentido de circulación, separados por un new jersey central, y banquinas, alcanzando un ancho total aproximado de 21 metros.

La Ruta 4 es una avenida interurbana que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA que cuenta con un flujo importante de vehículos particulares, transporte público y de cargas, por lo que la ampliación de su capacidad y las nuevas colectoras permitirán separar el tránsito local y el pasante, evitando la congestión en horas pico y permitiendo un ahorro en los tiempos de viaje. Además, potenciará el desarrollo comercial de las áreas aledañas y mejorará el entorno para sus habitantes