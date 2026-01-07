Starlink gratis: cómo conseguir el internet satelital de Elon Musk sin pagar

Durante el primer mes, no se paga el abono y se puede usar el servicio en condiciones reales.

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, lanzó una promoción que permite probar su conexión sin costo durante 30 días. La iniciativa está pensada para nuevos usuarios que buscan una alternativa a las redes tradicionales, sobre todo en zonas rurales o localidades donde la conectividad fija o móvil es inestable. Durante el primer mes, no se paga el abono y se puede usar el servicio en condiciones reales, tal como si fuera un plan pago.

La propuesta de Starlink apunta a reducir la barrera de entrada y permitir que los usuarios evalúen velocidad, estabilidad y cobertura antes de comprometerse. Finalizado el período de prueba, cada persona puede decidir si continúa con la suscripción mensual o si cancela el servicio sin penalidades, un punto clave para quienes dudan en invertir en este tipo de tecnología.

Qué incluye la prueba gratis de Starlink

La prueba gratuita ofrece acceso completo a la red satelital, sin limitaciones adicionales por tratarse de un plan promocional. Durante los 30 días, los usuarios pueden:

Navegar por internet sin tope de consumo.

Realizar videollamadas y reuniones online.

Usar plataformas de streaming.

Conectar varios dispositivos al mismo tiempo.

El uso es ilimitado, aunque está sujeto a las políticas de uso justo de la compañía. Como ocurre habitualmente con Starlink, el rendimiento puede variar según la ubicación geográfica, la congestión de la red y la disponibilidad de satélites en cada zona.



Qué pasa cuando termina el mes de prueba

Una vez finalizados los 30 días, el usuario puede optar por continuar con el servicio pago o darlo de baja sin trámites complejos. No hay cargos ocultos ni permanencia obligatoria. Este esquema permite comprobar si el internet satelital realmente se adapta a las necesidades diarias, ya sea para trabajo remoto, estudio o entretenimiento.

Cómo activar el mes gratis de internet satelital

El proceso para acceder a la promoción es 100% online y bastante simple:

Ingresar al sitio web oficial de Starlink. Seleccionar la opción de “Prueba de 30 días” para nuevos usuarios. Cargar la dirección exacta donde se instalará el servicio. Verificar la cobertura mediante el mapa interactivo. Elegir “Pedir ahora” y completar los datos para crear la cuenta.

Antes de avanzar, es fundamental confirmar que la zona tenga cobertura activa. De esta manera, Starlink busca que más personas prueben su propuesta de conectividad satelital y evalúen si es una solución real frente a las limitaciones del internet tradicional.