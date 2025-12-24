Starlink bajó sus precios en Argentina: cuánto cuesta y cómo contratarlo

Starlink lanzó descuentos especiales en Argentina durante diciembre.

Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, lanzó descuentos especiales en Argentina durante diciembre, una oportunidad clave para quienes viven en zonas rurales o con conectividad limitada. En concreto, el kit Starlink Mini bajó a $142.500 (antes $189.000), mientras que el kit Estándar se consigue por $374.999 (antes $499.999). La promoción aplica únicamente al hardware y no incluye el abono mensual, que se paga por separado según el plan elegido.

Estos equipos permiten conectarse a la red de satélites de Starlink y acceder a internet de alta velocidad en lugares donde la fibra óptica o el cable no llegan. Por eso, la propuesta gana cada vez más peso entre usuarios del interior del país, empresas agropecuarias y personas que trabajan de forma remota.

Qué incluye el kit Starlink Mini y el kit Estándar

El Starlink Mini es la opción más compacta y versátil. Trae wifi integrado, pie, adaptador de tubo, soporte plano, cable de alimentación de 15 metros, fuente y enchufe propietario. Su antena con matriz de fase electrónica tiene un campo de visión de 110° y se orienta manualmente con ayuda de la app oficial. Pesa apenas 1,10 kg (1,53 kg con accesorios), soporta temperaturas de -30°C a 50°C, vientos de más de 96 km/h y consume entre 25 y 40 W. Incluso puede derretir nieve, lo que lo vuelve ideal para climas exigentes.

El kit Estándar de Starlink, en cambio, está pensado para uso residencial intensivo. Incluye antena, pie, router de tercera generación, cable Starlink de 15 m, cable de corriente y fuente. Es una solución más robusta para streaming, videollamadas, juegos online y trabajo diario.

Planes de Starlink disponibles en Argentina

En el país, Starlink ofrece planes Residencial e Itinerante para usuarios particulares. El residencial apunta a hogares, con datos ilimitados, alta disponibilidad y prueba gratuita de 30 días. El itinerante está pensado para motorhomes, nómadas digitales y uso en movimiento, con cobertura en más de 150 países y posibilidad de pausar el servicio.

Para empresas existen los planes Prioridad Local y Prioridad Global, con mayor prioridad de red, IP pública y panel de administración, incluso para operaciones móviles o marítimas.

Desventajas a tener en cuenta

Entre los puntos negativos de Starlink se destacan el costo inicial del equipo y el abono mensual, más altos que en servicios tradicionales. Además, el rendimiento puede verse afectado por clima extremo y requiere visión despejada al cielo, algo a considerar en zonas urbanas densas. Aun así, sigue siendo una de las alternativas más sólidas para llevar internet donde antes no había.